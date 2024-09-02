Из тюрьмы – на поле боя. Как бывшие заключенные воюют в рядах ВСУ

Бывшие заключенные уже воюют в составе Вооруженных Сил Украины по самым тяжелым направлениям фронта. В этом году те, кто отбывал срок наказания, получили возможность добровольно присоединиться к защитникам.

В мае 2024 года Министерство Юстиции заявило, что заключенные получат возможность быть досрочно освобожденными в обмен на мобилизацию в ряды ВСУ. В первую же неделю тысячи осужденных изъявили желание подписать контракт. И сейчас они уже участвуют в боевых действиях в составе штурмовых подразделений.

Перед выходом на позиции бойцы проходит полная боевая подготовка. Это подразделение создано для выполнения задач особого назначения на горячих точках, поэтому важно, чтобы они умели вести бой в разных условиях и могли сохранить личный состав.

Видео: Из тюрьмы на поле боя. Как бывшие осужденные проходят подготовку и воюют в составе ВСУ (youtube.com /РБК-Украина)

У каждого из осужденных разные жизненные истории, кто попался на краже, кто за незаконный заработок, но сейчас у всех одно желание – быть не заключенным, а тем, кто защищает свое.

Бывший осужденный с позывным "Кент" - теперь командир взвода. Раньше отбывал срок за разбойное нападение. Сразу принял решение идти в армию, как только узнал такую возможность.

“У меня отец военный, воюет с 2016 года. Я не мог бы смотреть ему в глаза, если бы я сидел в тюрьме, а отец воевал. Он не совсем уж молодой. Мне было бы стыдно", – рассказывает он РБК-Украина.

"Кент" родом с той территории, которая сейчас находится под оккупацией, а его родным пришлось покинуть дом. Это стало еще одной причиной, мотивировавшей его идти на войну. Раньше у новоиспеченного командира ничего общего с войском не было, но говорит, что здесь главное иметь хорошую физическу. подготовку, и тогда все получится. А вот из тяжелейшего, признается – это выполнять приказы.

“Я не тот человек, который привык, чтобы им управляли. Ну, я из-за этого переступил. И сейчас, слава Богу, все выходит. Но сейчас в Украине такое положение, что времени уже нет. Очень многие области оккупированы. И эти ребята, которые пришли со мной, мои побратимы, у них очень-очень большая мотивация", – добавляет мужчина.

Фото: Бывшие заключенные воюют в рядах Вооруженных сил Украины (РБК-Украина)

Многие из бывших заключенных хотели присоединяться к войску еще с первых дней вторжения российской армии в Украину, но долгое время ожидали, когда появится такая возможность.

Один из бойцов, "Уголек", собственно и ждал такого случая, и сразу пошел на контракт.

“У меня есть ребенок, есть племянница, сестра, родители, родные, близкие, знакомые. И вообще ради страны нашей. Как же это, когда зашли оккупанты в нашу страну и не идти защищать. Я, думаю, нормальный человек, здоровый физически, должен это делать”, – рассказывает военный.

Бойцы перед выходом на позиции проходили не только боевую подготовку, но и обучение по минной безопасности и медицинской помощи. Признаются, что приятно удивлены отношением от инструкторов и командиров, ведь никто не вспоминает их прошлых ошибок, наоборот с уважением ставятся за проявленное желание быть в рядах ВСУ.

Сейчас эти ребята имеют новый статус в обществе и профессии и утверждают, что для них это шанс начать все с чистого листа и защитить свои семьи и страну.