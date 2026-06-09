Налог на OLX будет? Что приняла Рада и как это повлияет на доходы украинцев

Рада приняла сегодня закон о цифровых платформах (15111-д), известный общественности как "налог на OLX".
РБК-Украина расспросило инициаторов документа нардепов Даниила Гетманцева и Ярослава Железняка о том, что меняет принятый закон.
Главное нововведение - закон действительно вводит новый налог: 10% от дохода физического лица на цифровой платформе.
"Вместо 23% налогов (которые должны самостоятельно платить украинцы сейчас - ред.) надо теперь будет платить 10% без ЕСВ. Это 5% - военный сбор, и 5% - НДФЛ. И это будет происходить автоматически", - пояснил Железняк.
Кого это касается? Только граждан, которые получают доход от деятельности на цифровых платформах. Например, таксисты, курьеры, блогеры и т.д., отмечает Гетманцев.
То есть, на подписку Netflix или покупку на Temu - это не влияет.
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Будет ли налог с каждой продажи на OLX? Если коротко, нет. По словам Гетманцева, в законе установили четкое ограничение: если за год продали товаров менее чем на 2000 евро, - доход не облагается налогом.
Как это будет работать? Например, вы получаете доход от своего YouTube-канала, и платформа автоматически будет списывать с него эти 10% налога.
"Самостоятельно ничего платить не придется", - отметил Железняк в комментарии РБК-Украина.
Напомним, что принятие этого закона было одним из требований МВФ.
Как сообщало РБК-Украина, 8 июня Украина получила седьмой транш от ЕС в размере 2,8 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility. Средства направят на приоритетные расходы госбюджета, в частности социальную и гуманитарную сферы.
Также мы разбирали вопрос повышения налога на прибыль банков до 50% в 2027 году. НБУ и банкиры выступают против из-за рисков для кредитования, тогда как МВФ занимает нейтральную позицию и не будет возражать, если Рада поддержит закон.