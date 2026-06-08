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Главная » Бизнес » Экономика

Украина получила новый транш от ЕС: сколько денег и куда пойдут

13:24 08.06.2026 Пн
2 мин
Это уже седьмой транш финансирования
aimg Ирина Глухова
Украина получила новый транш от ЕС: сколько денег и куда пойдут Фото: Юлия Свириденко (facebook.com KabminUA)
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Украина получила седьмой транш финансирования от Евросоюза в рамках программы Ukraine Facility. Размер помощи составил 2,8 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

По ее словам, с учетом погашения ранее предоставленного авансового финансирования в государственный бюджет фактически поступило 2,6 млрд евро.

Всего в рамках механизма Ukraine Facility Украина уже получила более 29,4 млрд евро.

Полученные средства направят на финансирование приоритетных расходов государственного бюджета, в частности социальной и гуманитарной сферы.

Свириденко отметила, что это уже седьмой транш по программе Ukraine Facility. Для его получения Украина выполнила 11 индикаторов Плана Украины, которые охватывают сферы государственного управления, экономической политики, энергетики, цифровизации и верховенства права.

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Кроме того, Украина досрочно выполнила часть условий, предусмотренных для следующих этапов финансирования.

"Мы впервые получим дополнительную компенсацию за опережающее выполнение обязательств по реформам", - сообщила премьер-министр.

По состоянию на конец мая 2026 года Украина выполнила 86 мероприятий Плана, еще 65 находятся на разных этапах реализации.

Помощь Украине во время войны

Программу поддержки Украины Ukraine Facility начали в 2024 году. Она предусматривает финансирование до 50 млрд евро в форме грантов и займов для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024-го до 2027 года.

Программа имеет конкретный перечень структурных реформ и мероприятий, которые должны способствовать устойчивому развитию экономики Украины, зеленому переходу, цифровой трансформации и европейской интеграции.

Как сообщало РБК-Украина, в конце мая Совет ЕС утвердил выделение почти 2,8 миллиарда евро для Украины по программе Ukraine Facility.

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