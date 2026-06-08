Украина получила новый транш от ЕС: сколько денег и куда пойдут

Украина получила седьмой транш финансирования от Евросоюза в рамках программы Ukraine Facility. Размер помощи составил 2,8 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

По ее словам, с учетом погашения ранее предоставленного авансового финансирования в государственный бюджет фактически поступило 2,6 млрд евро.

Всего в рамках механизма Ukraine Facility Украина уже получила более 29,4 млрд евро.

Полученные средства направят на финансирование приоритетных расходов государственного бюджета, в частности социальной и гуманитарной сферы.

Свириденко отметила, что это уже седьмой транш по программе Ukraine Facility. Для его получения Украина выполнила 11 индикаторов Плана Украины, которые охватывают сферы государственного управления, экономической политики, энергетики, цифровизации и верховенства права.

Кроме того, Украина досрочно выполнила часть условий, предусмотренных для следующих этапов финансирования.

"Мы впервые получим дополнительную компенсацию за опережающее выполнение обязательств по реформам", - сообщила премьер-министр.

По состоянию на конец мая 2026 года Украина выполнила 86 мероприятий Плана, еще 65 находятся на разных этапах реализации.