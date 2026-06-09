Податок на OLX буде? Що ухвалила Рада і як це вплине на доходи українців

Рада ухвалила сьогодні закон про цифрові платформи (15111-д), відомий загалу як "податок на OLX".
РБК-Україна розпитало ініціаторів документа нардепів Данила Гетманцева та Ярослава Железняка про те, що змінює ухвалений закон.
Головне нововведення - закон дійсно запроваджує новий податок: 10% від доходу фізичної особи на цифровій платформі.
"Замість 23% податків (які мали б самостійно сплачувати українці зараз - ред.) треба тепер буде платити 10% без ЄСВ. Це 5% - військовий збір, і 5% - ПДФО. І це буде відбуватися автоматично", - пояснив Железняк.
Кого це стосується? Лише громадян, які отримують дохід від діяльності на цифрових платформах. Наприклад, таксисти, кур'єри, блогери тощо, наголошує Гетманцев.
Тобто, на підписку Netflix чи купівлю на Temu - це не впливає.
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Чи буде податок з кожного продажу на OLX? Якщо коротко, ні. За словами Гетманцева, у законі встановили чітке обмеження: якщо за рік продали товарів менш ніж на 2000 євро, - дохід не оподатковується.
Як це працюватиме? Наприклад, ви отримуєте дохід від свого YouTube-каналу, і платформа автоматично буде списувати з нього ці 10% податку.
"Самостійно нічого сплачувати не доведеться", - зазначив Железняк в коментарі РБК-Україна.
Нагадаємо, що ухвалення цього закону було однією з вимог МВФ.
Як повідомляло РБК-Україна, 8 червня Україна отримала сьомий транш від ЄС у розмірі 2,8 мільярда євро в межах програми Ukraine Facility. Кошти спрямують на пріоритетні видатки держбюджету, зокрема соціальну та гуманітарну сфери.
Також ми розбирали питання підвищення податку на прибуток банків до 50% у 2027 році. НБУ і банкіри виступають проти через ризики для кредитування, тоді як МВФ займає нейтральну позицію і не заперечуватиме, якщо Рада підтримає закон.