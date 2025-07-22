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OLX Group отчитывается о финансовых результатах за 2025 год: рост доходов на 18%

Украина, Вторник 22 июля 2025 12:03 promo
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OLX Group отчитывается о финансовых результатах за 2025 год: рост доходов на 18% Фото: OLX Group отчитался о финансовых результатах за 2025 год (facebook.com/olx.ua)
Автор: Александр Мороз

OLX Group ("OLX"), глобальный лидер в сфере онлайн-объявлений и дочерняя компания Prosus N.V., обнародовала финансовые результаты за 2025 финансовый год (с апреля 2024 по март 2025). Компания получила доход в размере 777 млн долларов, что на 18% больше, чем в прошлом году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Скорректированный показатель EBIT (aEBIT) достиг 270 млн долл. США, что на 61% больше по сравнению с предыдущим годом (в местной валюте), тогда как маржа aEBIT составила 35% (что выше по сравнению с 25% в 2024 финансовом году).

Этот результат был достигнут благодаря основным категориям - "Автозапчасти", "Недвижимость" и "Работа" на ключевых высокорастущих рынках, в частности в Украине. Кроме того, компания начала получать выгоду от инвестиций в свои продукты, уделяя внимание улучшению клиентского и пользовательского опыта благодаря передовым решениям по искусственному интеллекту (AI).

Основные категории, стимулирующие рост и прибыльность

Платформы OLX, которые работают под девятью брендами в девяти странах мира, ежедневно размещают почти 64 млн объявлений, а 29 млн пользователей мобильного приложения заходят на платформу ежемесячно. В частности, категории "Автозапчасти", "Недвижимость" и "Работа" показали следующие результаты:

  • Автозапчасти: достигли 24% роста доходов по сравнению с прошлым годом;
  • Недвижимость: обеспечила 23% роста доходов год к году благодаря усовершенствованиям продукта, таким как запуск единой платформы, обновление мобильного приложения и инструментов для агентов.
  • Работа: OLX укрепила свое присутствие на ключевых рынках работы в Польше, Румынии и Украине, инвестируя в функции брендинга работодателей и возможности AI-подбора кандидатов.

"Я очень доволен нашими финансовыми результатами за 2025 финансовый год. Мы наблюдаем сильную, прибыльную динамику роста во всех наших ключевых категориях и рынках. Это доказывает, что мы сделали правильный стратегический выбор, сосредоточившись на наших основных B2C бизнесах "Автозапчасти", "Недвижимость" и "Работа" - на выбранных высокорастущих рынках. Наши инвестиции в искусственный интеллект начинают приносить результаты и позволят нам использовать наш потенциал для еще более прибыльного роста в будущем. Глядя в будущее, мы уверенно ожидаем устойчивый рост доходов на уровне более 20% прибыльности, которая приближается к 50% и более", - заявил Кристиан Гиси, CEO OLX Group.

"OLX продемонстрировал еще один отличный результат, что еще раз подчеркивает ее лидерские позиции среди классифайдов на многих рынках. Будучи основной частью нашей экосистемы лайфстайл-коммерции, OLX делает покупку и продажу проще, умнее и надежнее для миллионов пользователей. Четкая стратегия и результаты команды свидетельствуют о невероятном прогрессе компании, и я с нетерпением жду достижений Кристиана и команды в будущем", - отметил Фабрицио Блойзи, CEO Prosus Group.

Лидер рынка в Украине

OLX Украина имеет более 23 млн пользователей ежемесячно. Основные достижения 2024 года включают запуск системы рейтингов продавцов, расширение вариантов доставок и внедрение функции KYBC для поддержки малого и среднего бизнеса. Партнерства с Нова Пошта, ПриватБанк и MasterCard, улучшили удобство платформы и усилили ее роль в развитии предпринимательства.

В ключевых направлениях OLX Украина демонстрирует прогрессивное развитие:

  • OLX Работа входит в тройку лучших рекрутинговых платформ страны, имея 1,6 миллиона пользователей в месяц;
  • OLX Недвижимость ежемесячно посещают более 6 миллионов уникальных пользователей.
  • OLX Автозапчасти занимает лидерскую позицию с более 1,5 млн объявлений, сохраняя статус ведущей платформы для автодеталей.

В течение прошлого года компания инвестировала более 17 млн долларов в развитие ИИ-компетенций, модернизацию инструментов и расширение базы талантов. OLX внедрила 55 кейсов использования ИИ в своем бизнесе, что обеспечивает повышение уровня персонализации, доверия и автоматизации как для обычных пользователей, так и для профессиональных клиентов.

OLX в Украине

OLX - глобальный лидер на рынке онлайн-площадок, которые создаются для обеспечения торговли. Ежемесячно OLX помогает десяткам миллионов людей во всем мире.

OLX Украина является частью OLX Group. OLX - платформа классифайдов №1 в Украине, которая ежемесячно помогает более 23 млн украинцев продавать/покупать товары, находить работу, новое жилье или автомобиль, а также получать поддержку от многочисленных поставщиков услуг.

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