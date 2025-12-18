НДС для ФОПов: какие изменения предлагает Минфин и когда придется платить

Министерство финансов опубликовало законопроект, который предусматривает введение налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей, доход которых за год превысит один миллион гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра Минфина.

Введение НДС для ФОПов планируется с 1 января 2027 года, сообщили в Минфине и добавили, что есть время для обсуждения новых условий налогообложения.

В министерстве предлагают, что ФОПов третьей группы, доход которого достигнет 1 млн гривен в год, станет плательщиком НДС, но при этом ставка единого налога будет снижена с 5% до 3%.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что эта норма позволит привлечь 40,1 млрд гривен доходов в сводный бюджет в 2027 году. Она не будет распространяться на е-резидентов (иностранцев, которые открыли ФЛП в Украине).

Пресс-центр Минфина сообщает, что для упрощения администрирования НДС, будет доработан "Электронный кабинет" налогоплательщиков.

Министерство аргументирует введение НДС для ФОПов выравниванием условий для бизнеса с одинаковыми оборотами, ограничение возможностей для агрессивной оптимизации, дробления бизнеса, "серого" импорта и контрабанды.

"Сейчас крупные игроки часто используют упрощенную систему для "дробления" бизнеса, получая конкурентное преимущество над теми, кто честно платит НДС", - пояснили в министерстве.

Комментируя законопроект, народный депутат, первый заместитель финансового комитета парламента Ярослав Железняк написал в Telegram, где-то до 15 января следующего года правительство внесет этот законопроект в Раду и это будет выполнение предварительных условий перед Международным валютным фондом. "(Правительство - ред.) будет давить, чтобы до конца марта 2026 года принять эту норму", - добавил депутат.