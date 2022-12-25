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В Украине стартует программа замены старых лампочек на новые LED-лампы: как она будет работать

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Украина, Воскресенье 25 декабря 2022 22:19
В Украине стартует программа замены старых лампочек на новые LED-лампы: как она будет работать Фото: с января в Украине старые лампочки будут заменять на новые LED-лампы (freepik.com)
Автор: Татьяна Степанова

С января каждый совершеннолетний гражданин Украины сможет оставить заявку, прийти в отделение Укрпочты и бесплатно получить пять светодиодных ламп взамен старых ламп накаливания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минреинтеграции.

"С нового года совершеннолетние украинцы смогут бесплатно получить пять светодиодных ламп вместо старых ламп накаливания и таким образом внести свой вклад в балансировку электросистемы Украины", - говорится в сообщении.

В Минреинтеграции отметили, что простая замена старых лампочек на новые LED-лампы может сэкономить стране в пиковые часы до 1,5 гигаватта электроэнергии. Это существенная экономия. К примеру, 50 млн LED-лампочек могут разгрузить работу целого реактора атомной электростанции.

Человеку, который решит воспользоваться программой, нужно лишь предварительно оставить заявку в "Дії", прийти в отделение Укрпочты и обменять пять ламп старого образца на такое же количество светодиодных.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Украине населению заменят 50 млн устаревших ламп накаливания на новые - светодиодные энергосберегающие.

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