В Украине стартует программа замены старых лампочек на новые LED-лампы: как она будет работать

С января каждый совершеннолетний гражданин Украины сможет оставить заявку, прийти в отделение Укрпочты и бесплатно получить пять светодиодных ламп взамен старых ламп накаливания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минреинтеграции.

"С нового года совершеннолетние украинцы смогут бесплатно получить пять светодиодных ламп вместо старых ламп накаливания и таким образом внести свой вклад в балансировку электросистемы Украины", - говорится в сообщении.

В Минреинтеграции отметили, что простая замена старых лампочек на новые LED-лампы может сэкономить стране в пиковые часы до 1,5 гигаватта электроэнергии. Это существенная экономия. К примеру, 50 млн LED-лампочек могут разгрузить работу целого реактора атомной электростанции.

Человеку, который решит воспользоваться программой, нужно лишь предварительно оставить заявку в "Дії", прийти в отделение Укрпочты и обменять пять ламп старого образца на такое же количество светодиодных.