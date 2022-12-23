Будут ли переселенцы получать помощь в 2023 году: ответ Верещук
В следующем году внутренне перемещенные лица продолжат автоматически получать помощь от государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минреинтеграции.
"С 1 января 2023 года автоматическое начисление пособия на проживание внутренне перемещенным лицам будет продлено", - заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
Она отметила, что для получения помощи внутренним переселенцам не нужно подтверждать материальное состояние. Поскольку помощь на проживание не зависит от полученного дохода и бессрочна.
Согласно порядку предоставления помощи на проживание ВПЛ выплаты – это отдельный вид пособия, который назначается с месяца обращения без конечной даты его прекращения. Поэтому помощь должна и дальше выплачиваться всем внутренним переселенцам, без исключения, подчеркнули в Минреинтеграции.
Напомним, ранее мы писали, что американская благотворительная организация HIAS выплатит пособие пострадавшим от войны жителям Киевской и Харьковской областей. Денежная помощь предоставляется в размере 2200 гривен на каждого члена семьи в течение 3 месяцев.
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