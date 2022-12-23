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Будут ли переселенцы получать помощь в 2023 году: ответ Верещук

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Пятница 23 декабря 2022 18:48
Будут ли переселенцы получать помощь в 2023 году: ответ Верещук Фото: вице-премьер Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Руслан Гаращенко

В следующем году внутренне перемещенные лица продолжат автоматически получать помощь от государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минреинтеграции.

"С 1 января 2023 года автоматическое начисление пособия на проживание внутренне перемещенным лицам будет продлено", - заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Она отметила, что для получения помощи внутренним переселенцам не нужно подтверждать материальное состояние. Поскольку помощь на проживание не зависит от полученного дохода и бессрочна.

Согласно порядку предоставления помощи на проживание ВПЛ выплаты – это отдельный вид пособия, который назначается с месяца обращения без конечной даты его прекращения. Поэтому помощь должна и дальше выплачиваться всем внутренним переселенцам, без исключения, подчеркнули в Минреинтеграции.

Напомним, ранее мы писали, что американская благотворительная организация HIAS выплатит пособие пострадавшим от войны жителям Киевской и Харьковской областей. Денежная помощь предоставляется в размере 2200 гривен на каждого члена семьи в течение 3 месяцев.

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