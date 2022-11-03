Пункты обмена валют обязали платить налоги наперед

Верховная рада приняла закон об уплате авансовых взносов по налогу на прибыль пунктов обмена валют. Документ в общей сложности поддержали 249 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

Законопроект № 7655 предусматривает, что каждый небанковский обменный пункт должен уплатить авансовый взнос:

три минимальные зарплаты (21 100 гривен) за каждый пункт обмена в населенном пункте, численность которого превышает 50 тысяч жителей

одна минимальная зарплата (6700 гривен) в населенном пункте, численность которого меньше 50 тысяч жителей

Согласно документу, уплаченная в течение отчетного года сумма авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий уменьшает налог на прибыль предприятий, рассчитанный по результатам такого отчетного года.

Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.