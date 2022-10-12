Бумажные гривны заменят монетами: каких банкнот это касается
Национальный банк начнет постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003-2007 годов. Их заменят на монеты 5 и 10 гривен и банкноты 20 и 100 гривен нового поколения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .
Как будет происходить постепенная замена
С начала следующего года Национальный банк совместно с банками начнет постепенное изъятие из наличного обращения указанных банкнот, в частности:
- банки Украины не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций;
- НБУ перестанет подкреплять такими банкнотами кассы банков.
Как следствие, попадая в банки, банкноты предыдущего поколения не будут больше возвращаться в оборот, а будут изыматься и передаваться в НБУ для дальнейшей утилизации.
"Но такие банкноты остаются действительными платежными средствами. Граждане смогут продолжать ими рассчитываться без ограничений, их не нужно будет специально обменивать", - говорится в сообщении.
В то же время постепенно в обращении банкнот предыдущего поколения будет все меньше, а их место будут занимать соответствующие "серебристые" монеты номиналом 5 и 10 гривен образца 2018 года и обновленные банкноты номиналом 20 и 100 гривен.
Напомним, Национальный банк Украины планирует упростить наличные расчеты посредством изъятия из обращения старых монет и банкнот. Номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 единиц.