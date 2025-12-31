Налоги для ФОПов в 2026 году вырастут: что изменится в расчетах и почему

В следующем году минимальная заработная плата и прожиточный минимум вырастут на 8-10%. Такое повышение обусловит увеличение налогов, ставки которых привязаны к этим показателям.

В начале декабря парламент принял закон "О Государственном бюджете на 2026 год". В этом документе были предусмотрены изменения ключевых показателей, которые определяют минимальный размер доходов населения, социальной помощи, а также влияют на определение размеров некоторых налогов для ФОПов и наемных работников.

Речь идет о прожиточном минимуме и минимальной заработной плате. В 2025 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц был на уровне 3 028 грн, на 2026 год он был поднят почти на 10% - до 3 328 гривен.

Минимальная заработная плата выросла с 8 000 гривен до 8 647 гривен (на 8%). Для почасовой оплаты труда (важно для людей, которые работают неполное рабочее время) этот показатель вырос с 48 гривен в час (в этом году) до 52 гривен в следующем году.

Правительство закладывает дальнейшее поднятие минимальных социальных показателей. В документе, который определяет политику правительства в сфере государственных финансов, Бюджетной декларации на 2026-2028 годы предусмотрен рост прожиточного минимума в 2027 и 2028 годах до 3 482 и 3 667 гривен соответственно и минимальной заработной платы - до 9 374 и 10 059 гривен соответственно.

Какие налоги увеличатся для ФОПов

К ставке прожиточного минимума для трудоспособных лиц привязано значение единого налога для ФОПов первой группы. Налог составляет 10% от прожиточного минимума, соответственно, с 1 января он вырастет на 10% с 302,8 до 332,8 гривен.

Большинство налогов для ФОПов привязаны к значению минимальной заработной платы. Например, единый налог для ФОПов второй группы составляет 20% от минимальной зарплаты, поэтому в следующем году он вырастет с 1 600 гривен до 1 729,4 гривен (на 8%), свидетельствуют данные консалтинговой компании в сфере бухгалтерского учета 7eminar.

Военный сбор для ФОПов первой и второй групп рассчитывается в размере 10% от минимальной заработной платы, соответственно его ставка на следующий год составит 864,7 гривен, что на 8% выше значения, которое действует в этом году (800 гривен).

Ставка единого социального взноса для ФОПов (ЕСВ, налога для накопления пенсии по возрасту) установлена на уровне 22% от минимальной зарплаты, поэтому в 2026 году минимальное значение ЕСВ возрастет с 1 760 гривен до 1 902,34 гривен.

Что изменится для наемных работников

Изменение значения минимальной заработной платы также ведет к росту ЕСВ, который должны платить работодатели за наемных работников. Размер этого налога для наемных работников, такой же как и для ФОПа - 22% от минимальной зарплаты. Это означает, если работник официально работает полный рабочий на предприятии, работодатель в следующем году должен будет платить за него ЕСВ в размере не менее 1 902,34 гривны, говорится в разъяснении компании 7eminar.

Если же работник официально получает зарплату выше минимальной, тогда для него ЕСВ будет автоматически рассчитываться с фактического размера зарплаты. В таком случае изменение минимальной суммы налога не будет иметь значения.

"Для людей, которые получают "белую" заработную плату, например, среднюю (около 20 тысяч гривен), ничего не изменится, ведь размер ЕСВ к уплате будет и так выше минимального показателя", - объясняет РБК-Украина руководитель консалтинговой компании "Нео-Бухгалтерия" Савелий Бондаренко.

Как изменятся условия бронирования работников

Чтобы предприятие могло забронировать работника (обеспечить отсрочку от мобилизации в ряды Сил обороны), оно должно обеспечить ему официальную заработную плату на уровне не менее 2,5 минимальных заработных плат. Эта норма указана в постановлении Кабмина, которое определяет порядок бронирования работников, она не касается коммунальных, государственных предприятий, ИТ-компаний, которые являются резидентами налогового режима Дія.Сіті, энергетических компаний.

В 2025 году минимально необходимый размер заработной платы для обеспечения бронирования работника составляет 20 000 грн, с 1 января она возрастает на 8% - до 21 617,5 гривен (новое значение минимальной зарплаты умноженное на 2,5), свидетельствуют расчеты компании 7eminar.

То есть, предприятия, которые будут подавать списки на бронирование и которые подпадают под требование обеспечения уровня оплаты труда, должны учесть, что официальная заработная плата в 2026 году для такого работника должна составлять не менее 21 617,5 гривен.