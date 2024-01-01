Минимальная зарплата в Украине выросла с 1 января: на что это повлияет

Согласно закону о государственном бюджете Украины, с 1 января 2024 года размер минимальной заработной платы вырос с 6700 до 7100 гривен. С 1 апреля минималка вырастет до 8000 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон о госбюджете .

Повышение налогов

Размер Единого социального взноса (22%) рассчитывается от уровня минимальной зарплаты. Если до 2024 года минимальная зарплата была 6700 гривен, то размер ЕСВ был 1474 гривен. С 1 января налог вырастет до 1562 гривен.

В основном это касается ФОПов, а также предприятий, где работникам платят минимальную зарплату (часто для "оптимизации" налогообложения).

При этом ФОПы освобождаются от уплаты ЕСВ с 1 марта 2022 года до прекращения войны, а также в течение следующих 12 месяцев. Однако это право не лишает их права добровольно платить ЕСВ с целью получения страхового стажа.

Кроме того, максимальная база начисления ЕСВ составляет 15 минимальных зарплат. Если до 1 января это было, то 100 500 гривен, то сейчас составит 106 500 гривен.

Повышение пенсий

Рост минимальной зарплаты является основанием для пересчета минимального размера пенсий по возрасту неработающим гражданам, достигшим 65 лет и старше и имеющих страховой стаж: мужчины не менее 35 лет, женщины - не менее 30 лет. С 1 января минимальный размер пенсии по возрасту у таких пенсионеров будет составлять 2 840 гривен (7100 х 40%).

Работающим людям, в том числе и обеспечивающим себя работой самостоятельно и зарегистрированным как ФОП, минимальные размеры пенсий по возрасту на уровне 40% минимальной заработной платы будут установлены после увольнения с работы.

Зарплаты бюджетников

От минимальной зарплаты зависят должностные оклады (тарифные ставки) работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы. После повышения минималки пропорционально растут и зарплаты бюджетников. В правительстве следят за тем, что бы оклад работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки составлял 44,5% от минимальной зарплаты.

Должностные оклады с 1 декабря 2021 года (и до настоящего времени) рассчитывались исходя из должностного оклада работника 1-го тарифного разряда в размере 2 893 гривны.

Правительство пока не одобряло повышения зарплат бюджетников, но планируется, что с 1 января 2024 года должностные оклады работника 1-го тарифного разряда ЕТС вырастут до 3 195 гривен, а с 1 апреля 2024 года - 3 600 гривен.

Минимальный размер пособия по беременности и родам также не может быть меньше минималки.

Необлагаемый налогом размер суточных не может превышать 10% от минималки.