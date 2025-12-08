ua en ru
Стефанчук подписал закон о госбюджете-2026

Киев, Понедельник 08 декабря 2025 11:32
Стефанчук подписал закон о госбюджете-2026 Фото: спикер ВРУ Руслан Стефанчук (facebook.com/stefanchuk.official)
Автор: Мария Кучерявец

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон о государственном бюджете на 2026 год. Документ передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВРУ.

Госбюджет-2026: основные показатели

Доходы госбюджета в 2026 году составят 2 трлн 918 млрд гривен, а расходы - 4 трлн 781 млрд гривен.

Предельный объем дефицита увеличен почти на 6 млрд гривен - до 1,9 трлн гривен. Уровень дефицита: 18,5% ВВП.

Среди расходов самой большой статьей остается сектор безопасности и обороны. Государство направляет на армию - 2,8 трлн гривен, это почти 60% от всех расходов. Из этой суммы 1,3 трлн гривен пойдет на денежное зарплаты военным. На вооружение и военную технику - 709 млрд гривен.

Остальные расходы будут профинансированы за счет международной помощи.

Впервые с 2023 года предусмотрено увеличение социальных стандартов:

  • минимальная зарплата - с 8 000 грн до 8 647 грн;
  • общий прожиточный минимум - с 2 920 грн до 3 209 грн;
  • прожиточный минимум для трудоспособных лиц - с 3 028 грн до 3 328 грн;
  • прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность - с 2 361 грн до 2 595 грн.

Зарплаты для учителей вырастут поэтапно. На 30% с 1 января и еще на 20% с 1 сентября. То есть, по словам главы Минфина Сергея Марченко, к сентябрю следующего года зарплата педагогов будет составлять до 30 тысяч гривен.

Чтобы дополнительные средства направить на повышение зарплат педагогическим работникам, приобретение пассажирских вагонов, компенсацию бизнеса за потери из-за войны и на обустройство укрытий в детских садах, ко второму чтению было увеличено финансирование резервного фонда на 19 млрд гривен.

Местным бюджетам добавляют 4% от НДФЛ, или налога на доходы физических лиц (до 64%) на проведение расчетов за энергоносители и на погашение задолженности по разнице в тарифах.

Как Рада принимала госбюджет

Напомним, в среду, 3 ноября Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла 257 голосами "за" закон о госбюджете-2026 год.

Первое чтение государственный бюджет на следующий год прошел парламент 31 октября. После чего документ доработали с учетом предложений Бюджетного комитета.

После принятия госбюджета Радой президент Владимир Зеленский поблагодарил нардепов, которые поддержали закон, подчеркнув, что это демонстрирует устойчивость государства и обеспечивает финансовую прогнозируемость на следующий год.

Добавим, что по требованиям Бюджетного кодекса, Рада должна была одобрить проект во втором чтении еще до 20 ноября, а окончательное принятие должно было состояться не позднее 1 декабря, чтобы документ вступил в силу с начала года.

