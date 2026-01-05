Кто такой Василий Малюк: от обороны Киева до Крымского моста и "Паутины"

На фоне слухов о возможной отставке главы Службы безопасности Украины Василия Малюка внимание приковано к его фигуре. Ведь он прошел путь от регионального оперативника до руководителя СБУ, возглавил резонансные спецоперации против РФ, в частности "Паутину".

РБК-Украина в материале рассказывает, что известно о Василии Малюке и его карьерном пути.

Василий Малюк - генерал-лейтенант, глава Службы безопасности Украины, родился 28 февраля 1983 года в городе Коростышев Житомирской области.

Является членом СНБО и входит в состав Ставки верховного главнокомандующего. Участник боевых действий, кандидат юридических наук. В мае 2025 года удостоен звания Героя Украины. Командовал специальной операцией "Паутина".

Образование и начало службы

Малюк начал службу в органах государственной безопасности в 2001 году. В 2005 году окончил Национальную академию Службы безопасности Украины по специальности "Правоведение".

Впоследствии получил научную степень кандидата юридических наук. В одном из интервью он отмечал, что с подросткового возраста целенаправленно готовил себя к работе в спецслужбах, сочетая физическую подготовку с изучением юриспруденции.

Служба в региональных подразделениях и АТО

Первые годы карьеры Малюк провел в региональных управлениях СБУ. Там он прошел путь от оперуполномоченного до заместителя начальника управления - руководителя подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

С 2014 года принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе. За службу в районе боевых действий был награжден знаком отличия президента Украины.

Руководящие должности до полномасштабной войны

В начале 2020 года Малюк был назначен первым заместителем начальника Главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

В марте того же года он стал первым заместителем Председателя СБУ и возглавил соответствующее главное управление Центрального аппарата. На этой должности находился до июля 2021 года.

Февраль 2022 года и оборона Киева

На момент начала полномасштабного вторжения России Малюк занимал должность заместителя Министра внутренних дел.

24 февраля 2022 года он вместе с боевыми побратимами отправился на Гостомельское направление, где украинские силы пытались сорвать высадку российского десанта.

После этого он вернулся в Киев и присоединился к организации обороны столицы, которая была разделена на сектора с постоянным реагированием на угрозы.

28 февраля 2022 года Малюка назначили заместителем председателя СБУ. Одной из ключевых задач в этот период стало перерезание логистики врага с Чернобыльского направления и организация оперативно-боевых действий на востоке и юге страны.

Первый заместитель и в.и.о. главы СБУ

3 марта 2022 года указом президента Малюк был назначен первым заместителем главы СБУ. В марте того же года ему присвоено звание бригадного генерала, в декабре - генерал-майора.

18 июля 2022 года он возглавил СБУ как временно исполняющий обязанности. В этот период Служба безопасности существенно переформатировала свою работу, сделав акцент на контрразведке, боевых операциях и работе в тылу врага.

Назначение главой СБУ

7 февраля 2023 года Верховная Рада Украины по представлению президента Владимира Зеленского назначила Василия Малюка главой Службы безопасности Украины.

Выступая в парламенте, он отметил необходимость объединения усилий ради возвращения оккупированных территорий и победы в войне.

В январе 2024 года Малюку было присвоено звание генерал-лейтенанта.

Война и спецоперации

Под руководством Малюка СБУ стала одной из активных составляющих Сил обороны. Служба участвовала в боевых действиях на фронте, проводила операции в тылу врага и на территории России.

К наиболее резонансным действиям относят операции по поражению Крымского моста, атаки морских дронов на корабли Черноморского флота РФ и применение надводных беспилотников Sea Baby.

СБУ также осуществляла поражение военных аэродромов, складов боеприпасов, объектов оборонной промышленности и нефтеперерабатывающей инфраструктуры РФ.

Отдельным направлением стала операция "Паутина", направленная против стратегической авиации России на нескольких аэродромах, в том числе на значительном расстоянии от границы с Украиной.

Контрразведка и "очистка"

За время полномасштабной войны СБУ под руководством Малюка разоблачила сотни предателей и более сотни агентурных сетей РФ. Задерживались чиновники, военные, представители спецслужб и политические деятели, подозреваемые в государственной измене и сотрудничестве с врагом.

Отдельным направлением стали контрразведывательные мероприятия в среде УПЦ (МП), которые привели к десяткам уголовных производств и законодательных инициатив по ограничению деятельности структур, связанных с государством-агрессором.

Звания и награды

8 мая 2025 года Василию Малюку было присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда". Указом президента отмечено его личное мужество, героизм и вклад в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины.

Малюк имеет воинские звания бригадного генерала, генерал-майора и генерал-лейтенанта. Награжден государственными орденами и знаками отличия, в частности Крестом боевых заслуг, орденами Богдана Хмельницкого и "За мужество", а также ведомственными наградами СБУ.