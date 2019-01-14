Почтить память мэра Гданьска вышли тысячи поляков

Фото: митинг в Польше (twitter.com/SaltTehFries)

Молчаливый митинг проходит в Варшаве, Гданьске, Кракове

В польском городе Варшаве тысячи людей вышли на молчаливый митинг против ненависти и насилия из-за вчерашнего покушение на мэра Гданьска Павла Адамовича, который сегодня умер в больнице. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RzeczPospolita.pl.

Сообщается, что мэр города Рафал Тшасковский пригласил жителей Варшавы на встречу во Дворце культуры и науки еще до того, как пришло известие о смерти Адамовича.

Отметим, что подобные митинги проходят во многих городах Польши, в частности, в Гданське, Кракове. Люди зажгли свечи под лозунгом "Стоп ненависть".

Фото: митинги в Польше (twitter.com/annagumbau, peterwenzel64, LuizaRawska, mkleniewski, muzykap)

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что день похорон Адамовича будет днем национального траура, пишет "Польское радио". Президент встретился с представителями политических партий в президентском дворце 14 января. В ходе беседы также было решено, что марш против насилия и ненависти, предложенный главой государства, не состоится.

Дуда подчеркнул, что нападение на мэра Гданьска произошло в особый день, день великой благотворительной акции, объединяющей тысячи поляков в этот день - "Большого оркестра праздничной помощи".

Напомним, ранее сообщалось, что 13 января неизвестный мужчина напал на Адамовича с ножом. Как известно, злоумышленник пробрался на сцену, где выступал мэр, и ударил его ножом.

Как сообщало РБК-Украина, нападавший заявил, что незаслуженно отсидел несколько лет в тюрьме и считал виновником случившегося именно мэра Гданьска.

Сегодня в Польше люди массово сдавали кровь, чтобы спасти жизнь Адамовича, который нуждался в переливании крови после нападения. Однако сегодня Адамович умер в больнице от полученных при нападении ножевых ранений.