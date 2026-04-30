Рада разрешила хоронить военных с судимостью на Национальном мемориальном кладбище

Верховная Рада разрешила захоронение погибших военнослужащих с непогашенной или неснятой судимостью на Национальном военном мемориальном кладбище. Соответствующий закон приняли 30 апреля.

Что изменилось

Речь идет о законопроекте №13693 о почтении памяти павших защитников. Одной из ключевых новаций стала отмена предыдущего запрета на захоронение военных, которые на момент смерти имели судимость за умышленные преступления.

Таким образом, государство фактически отказалось от ограничения, которое ранее вызывало критику как дискриминационное.

Почему это решение приняли

В Офисе Военного омбудсмена напомнили, что еще в феврале обратили внимание на соответствующую норму закона "О погребении и похоронном деле", которая не позволяла хоронить таких военных на мемориальном кладбище.

После этого Министерство по делам ветеранов поддержало инициативу изменений и присоединилось к их наработке вместе с профильным комитетом Верховной Рады.

"Мы как государство обязаны обеспечить достойное почтение памяти всех защитников и защитниц", - отметили в Офисе омбудсмена.

Как это будет работать

Решение о захоронении или перезахоронении лиц, которые имели судимость, будет принимать специальная комиссия при Министерстве по делам ветеранов. Она также будет рассматривать вопрос перезахоронения борцов за независимость Украины XX века и, в исключительных случаях, членов их семей.