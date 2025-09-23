Когда в регионах появятся военные мемориалы: ответ архитектора

В разных регионах Национального военного кладбища могут появиться "филиалы". Но для того, чтобы это реализовать, нужен соответствующий бюджет и должен сначала запуститься полностью основной проект.

Военные мемориальные кладбища в регионах

"Я слышал об инициативе, чтобы у Национального военного кладбища были "филиалы" в регионах. И, наверное, это неплохая история, но мне сложно это комментировать. Думаю, сначала надо, чтобы запустился основной проект. Потому что "филиалы" - это что-то такое, когда есть готовое главное. А главного пока нет полностью", - прокомментировал эксперт.

Он также отметил, что, по его мнению, это правильная идея, но здесь еще надо учитывать то, что у государства сейчас совсем не те бюджеты, которые были до войны.

"Но я вижу, что у общества действительно есть большой запрос на реализацию хоть и маленьких, но мемориалов, посвященных памяти. И это невозможно игнорировать, или откладывать на потом: если этот запрос есть, его нужно уже реализовывать", - добавил Дербин.

Захоронение на национальном военном мемориальном кладбище (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)