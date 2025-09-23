ua en ru
Когда в регионах появятся военные мемориалы: ответ архитектора

Вторник 23 сентября 2025 11:50
Когда в регионах появятся военные мемориальные кладбища (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Василина Копытко

В разных регионах Национального военного кладбища могут появиться "филиалы". Но для того, чтобы это реализовать, нужен соответствующий бюджет и должен сначала запуститься полностью основной проект.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал главный архитектор Национального военного мемориального кладбища Сергей Дербин.

Военные мемориальные кладбища в регионах

"Я слышал об инициативе, чтобы у Национального военного кладбища были "филиалы" в регионах. И, наверное, это неплохая история, но мне сложно это комментировать. Думаю, сначала надо, чтобы запустился основной проект. Потому что "филиалы" - это что-то такое, когда есть готовое главное. А главного пока нет полностью", - прокомментировал эксперт.

Он также отметил, что, по его мнению, это правильная идея, но здесь еще надо учитывать то, что у государства сейчас совсем не те бюджеты, которые были до войны.

"Но я вижу, что у общества действительно есть большой запрос на реализацию хоть и маленьких, но мемориалов, посвященных памяти. И это невозможно игнорировать, или откладывать на потом: если этот запрос есть, его нужно уже реализовывать", - добавил Дербин.

Захоронение на национальном военном мемориальном кладбище (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Национальное военное мемориальное кладбище

Напомним, что 29 августа 2025 года - в День памяти защитников Украины в Мархаловке Киевской области состоялось официальное открытие Национального военного мемориального кладбища. Его создание инициировали еще в 2021 году.

Строительство Национального военного мемориального кладбища неоднократно останавливалось из-за споров о месте. Сначала его планировали на Лысой горе в Киеве, однако против выступили экологи - территория имеет заповедный статус.

После отказа рассматривали Быковню, но из-за риска обнаружения новых захоронений жертв репрессий и ограниченности площади идею также отложили.

В 2024 году правительство выбрало лес возле Мархаловки в Киевской области. Но и там возникли протесты - местные жители блокировали технику, выступая против вырубки деревьев. Из-за задержек первые захоронения, запланированные еще на 2024 год, пришлось перенести.

Вооруженные силы Украины Гибель героя
