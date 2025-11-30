RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

"Начало встречи было удачным". Кислица заинтриговал заявлением о переговорах в США

Фото: переговоры украинской и американской делегаций в США (x.com/SergiyKyslytsya)
Автор: Валерий Ульяненко

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица назвал удачным начало переговоров в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Сергея Кислицы в соцсети X.

"Начало текущей встречи было удачным. Очень интересным и, пока что, конструктивным. Теплая атмосфера, благоприятная для потенциального прогрессивного результата. Замечательное руководство", - отметил он.

Кислица добавил, что, как и в Женеве, ценит отношение госсекретаря США Марко Рубио, а также то, как зять президента США Джаред Кушнер излагает свое видение.

 

Переговоры в США

Напомним, 29 ноября украинская делегация отправилась в США для дальнейшего обсуждения мирного плана. В нее входят секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Они встречаются со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом, госсекретарем Марком Рубио и зятем президента США Джаредом Кушнером.

США хотят уже сегодня, 30 ноября, закрыть с Украиной споры по двум ключевым пунктам мирного плана. В частности, речь идет о вопросах территорий и гарантии безопасности.

Отметим, перед началом встречи с украинской делегацией госсекретарь США Марко Рубио сделал заявление о цели мирного плана. Он отметил, что речь идет не только об окончании войны, но и о сохранении суверенитета Украины и ее процветания.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что представлять украинскую делегацию на переговорах будут начальник Генерального штаба ВСУ, разведка, СНБО и представители Министерства иностранных дел. До этого руководителем делегации был Андрей Ермак, однако он ушел в отставку.

Утром в субботу, 29 ноября, НАБУ и САП провели обыски у экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Ему не объявляли о каких-либо подозрениях по итогам обысков, однако вечером он написал заявление об отставке.

Зеленский принял отставку Ермака и объявил, что начнет консультации по кандидатуре нового главы ОПУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиУкраинамирный план США