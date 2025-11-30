"Початок зустрічі був вдалим". Кислиця заінтригував заявою про переговори у США

Переговори у США

Нагадаємо, 29 листопада українська делегація вирушила до США для подальшого обговорення мирного плану. До неї входять секретар РНБО України Рустем Умеров та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Вони зустрічаються зі спецпредставником США Стівом Віткоффом, держсекретарем Марком Рубіо та зятем президента США Джаредом Кушнером.

США хочуть вже сьогодні, 30 листопада, закрити з Україною суперечки щодо двох ключових пунктів мирного плану. Зокрема, йдеться про питання територій та гарантії безпеки.

Зазначимо, перед початком зустрічі з українською делегацією держсекретар США Марко Рубіо зробив заяву щодо мети мирного плану. Він зазначив, що йдеться не лише про закінчення війни, а й про збереження суверенітету України і її процвітання.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповідав, що представляти українську делегацію на переговорах будуть начальник Генерального штабу ЗСУ, розвідка, РНБО та представники Міністерства закордонних справ. До цього керівником делегації був Андрій Єрмак, однак він пішов у відставку.

Зранку у суботу, 29 листопада, НАБУ та САП провели обшуки в екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака. Йому не оголошували про будь-які підозри за підсумками обшуків, проте ввечері він написав заяву про відставку.

Зеленський прийняв відставку Єрмака та оголосив, що почне консультації щодо кандидатури нового голови ОПУ.