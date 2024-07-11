Начало передачи F-16 Украине и первая детская жертва удара по "Охматдету": новости за 10 июля

Нидерланды и Дания начали передавать Украине истребители F-16. Тем временем умер первый ребенок, который находился в реанимации “Охматдета” во время обстрела больницы.

Более детально о том, что произошло в среду, 10 июля, - в материале РБК-Украина .

Передача Украине F-16 от Дании и Нидерландов уже происходит

Дания и Нидерланды начали передачу Украине истребителей F-16, которые помогут защитится от российской агрессии, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

При этом Белый дом обнародовал общее заявление президента США Джо Байдена, премьер-министра Нидерландов Дика Схофа и премьер-министра Дании Метте Фредериксен, в котором подтверждается начало поставок F-16 в Украину.

Ракетный удар по "Охматдету". Известно о первой детской жертве среди пациентов

Стало известно о первой детской жертве среди пациентов, которые находились в детской больнице "Охматдет" на момент террористического обстрела России.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, умер мальчик, который на момент удара находился в критическом состоянии в отделении реанимации.

В США заявляют об улучшении позиций Украины на фронте, - Washington Post

Официальные лица США заявляют об улучшении ситуации в Украине после того, как Конгресс принял крупный пакет помощи на 61 млрд долларов, пишет WP.

Они считают, что Москва, вероятно, столкнется с растущими проблемами в сохранении своих преимуществ на поле боя.

Орбан в письме ЕС об Украине: Путин и Си Цзиньпин ждут мирных переговоров до конца года

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС после своих поездок в Украину, Россию и Китай.

В письме Орбан утверждает, что российский диктатор Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпинь предполагают, что новые мирные переговоры между Россией и Украиной состоятся до конца года.

Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16: поставки начнутся в этом году

Норвегия приняла решение передать Украине шесть истребителей F-16. Поставки самолетов начнутся в этом году, рассказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

ВАКС заочно арестовал миллиардера Жеваго по делу Князева

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал миллиардера, бывшего нардепа Константина Жеваго. Он подозревается по делу экс-главы Верховного суда Всеволода Князева.

Украина подписала соглашение о безопасности с Люксембургом

Украина и Великое Герцогство Люксембург подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Подписание прошло в Вашингтоне.

Со стороны Украины соглашение подписал президент Владимир Зеленский, а со стороны Люксембурга - премьер-министр Люк Фриден.