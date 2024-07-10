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В США заявляют об улучшении позиций Украины на фронте, - Washington Post

Украина, Среда 10 июля 2024 09:50
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В США заявляют об улучшении позиций Украины на фронте, - Washington Post Фото: в Вашингтоне заявляют об улучшении ситуации на фронте в Украине (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Официальные лица США заявляют об улучшении ситуации в Украине после того, как Конгресс принял крупный пакет помощи на 61 млрд долларов после многомесячной задержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

Хотя линия фронта почти не изменилась более за чем год, они говорят, что Москва, вероятно, столкнется с растущими проблемами в сохранении своих преимуществ на поле боя.

"Украина остается под давлением, это остается очень активным конфликтом. Нам не следует смотреть в розовых очках", - заявил высокопоставленный представитель администрации США.

Однако, по его словам, линии стабилизировались, и Россия несет чрезвычайные затраты, "которые вынуждают ее полагаться на плохо обученные силы, что фактически играет на руку Украине".

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия проигрывает в войне против Украины, поскольку теряет людей на фронте, жители покидают страну, а Украина остается "свободной и независимой".

"Украина может и должна остановить Путина", - заявил Байден.

Он отметил, что США оказывают поддержку Украине в партнерстве с членами НАТО и коалиции из более чем 50 стран, и поддержка сохранится.

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