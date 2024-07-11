Початок передачі F-16 Україні та перша дитяча жертва удару по "Охматдиту": новини за 10 липня

Нідерланди та Данія почали передавати Україні винищувачі F-16. Тим часом померла перша дитина, яка перебувала в реанімації “Охматдиту” під час обстрілу лікарні.

Більш детально про те, що сталося у середу, 10 липня, - у матеріалі РБК-Україна .

Передача Україні F-16 від Данії та Нідерландів вже відбувається

Данія та Нідерланди розпочали передачу Україні винищувачів F-16, які допоможуть захиститися від російської агресії, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

При цьому Білий дім оприлюднив спільну заяву президента США Джо Байдена, прем'єр-міністра Нідерландів Діка Схофа та прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, у якій підтверджується початок постачання F-16 в Україну.

Ракетний удар по "Охматдиту". Відомо про першу дитячу жертву серед пацієнтів

Стало відомо про першу дитячу жертву серед пацієнтів, які перебували у дитячій лікарні "Охматдит" на момент терористичного обстрілу Росії.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, помер хлопчик, який на момент удару перебував у критичному стані у відділенні реанімації.

У США заявляють про покращення позицій України на фронті, - Washington Post

Офіційні особи США заявляють про покращення ситуації в Україні після того, як Конгрес ухвалив великий пакет допомоги на 61 млрд доларів, пише WP.

Вони вважають, що Москва, ймовірно, зіткнеться зі зростаючими проблемами у збереженні своїх переваг на полі бою.

Орбан у листі ЄС про Україну: Путін і Сі Цзіньпін чекають мирних переговорів до кінця року

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав листа президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю та лідерам ЄС після своїх поїздок в Україну, Росію та Китай.

У листі Орбан стверджує, що російський диктатор Володимир Путін та китайський лідер Сі Цзіньпінь припускають, що нові мирні переговори між Росією та Україною відбудуться до кінця року.

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ВАКС заочно заарештував мільярдера Жеваго у справі Князєва

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Україна підписала угоду про безпеку з Люксембургом

Україна та Велике Герцогство Люксембург підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки. Підписання відбулося у Вашингтоні.

З боку України угоду підписав президент Володимир Зеленський, а з боку Люксембурга - прем'єр-міністр Люк Фріден.