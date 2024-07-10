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Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16: поставки начнутся в этом году

Среда 10 июля 2024 14:50
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Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16: поставки начнутся в этом году Фото: премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Норвегия приняла решение передать Украине шесть истребителей F-16. Поставки самолетов начнутся в этом году.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, сообщает РБК-Украина со ссылкой на VG.

По его словам, способность Украины защищаться от атак с воздуха имеет решающее значение для ее обороны от России.

"Норвегия приняла решение передать в дар Украине шесть истребителей F-16. Мы планируем начать поставки в 2024 году", - заявил премьер.

В августе 2023 года Стере во время визита в Киев объявил, что Украина получит от Норвегии истребители F-16. Однако премьер-министр Норвегии тогда не стал раскрывать ни их количество, ни сроки поставки.

F-16 для Украины

Другие страны, входящие в авиационную коалицию, а именно Дания, Нидерланды и Бельгия, пообещали передать Украине значительно больше боевых самолетов, чем сейчас передает Норвегия.

Дания передает 19 самолетов, а Бельгия недавно объявила, что их пожертвование составит 30 самолетов. В начале июля в Нидерландах разрешили экспорт в Украину 24 истребителей F-16.

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