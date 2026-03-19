Началась "охота"? Над базой с Рубио и Хегсетом заметили дроны, - WP

06:27 19.03.2026 Чт
Чиновники не меняли места жительства, но теперь такой вариант рассмаривается
aimg Эдуард Ткач
Фото: Марко Рубио (Getty Images)

В Вашингтоне над военной базой Форт Макнейр, где живут госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет, были замечены неизвестные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По словам чиновника администрации Трампа, военные более внимательно следят за потенциальными угрозами из-за повышенного уровня боевой готовности на фоне ударов США и Израиля по Ирану.

Источник рассказал, что за последние 10 дней над базой, где живут Рубио и Хегсет, фиксировали по несколько дронов за одну ночь. Это стало поводом для усиления мер безопасности и совещания в Белом доме по дальнейшим действиям.

По словам двух источников, запуск дроном над базой Форт Макнейр побудил чиновников расмматровеоь вопрос передислокации Рубио и Хегсет. Однако чиновник администрации Трампа говорит, что министры не переехали. Их месторождение в октябре упоминалось в СМИ.

Наблюдения дронов в Вашингтоне произошли на фоне того, как США объявили глобальный уровень опасности для зарубежных дипломатических представительств и усилил меры защиты ряде баз внутри страны.

Так, на этой неделе на базах Макгуайр-Дикс-Лейкхерст в Нью-Джерси и авиабаза Макдилл во Флориде повысили уровень защиты до "Чарли". Это значит, что у командования есть разведданные о возможной атаке или опасности. Единственным более высоким уровнем остается только "Дельта" - его вводят, когда атака уже произошла или ожидается.

Верхушка Ирана ликвидирована

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали совместную операцию против Ирана, чтобы сдержать ядерные амбиции страны и уничтожить ракетный арсенал. Однако удары зашли еще дальше.

В первый же день операции в результате бомбардировки был ликвидирован 86-летний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, который возглавлял страну с 1989 года. В тот же день во время ударов погибла целая группа других высокопоставленных чиновников.

В марте 2026 года потери продолжились. Так, 17 числа был ликвидирован секретарь Верховного совета нацбезопасности Али Лариджани, его сын, и ряд других чиновников.

От ударов также едва не погиб сын Хаменеи Моджтаба, который выжил лишь благодаря случайности. В СМИ была информация, что из-за ранений его тайно перевезли в Москву, где после операции он лечится в одной из резиденций Путина.

Новая фаза войны? США рассматривают отправку тысяч солдат на Ближний Восток, - Reuters
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинскую ПВО
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО