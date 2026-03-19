Почалося "полювання"? Над базою з Рубіо та Гегсетом помітили дрони, - WP

У Вашингтоні над військовою базою Форт Макнейр, де мешкають держсекретар США Марко Рубіо і глава Пентагону Піт Гегсет, були помічені невідомі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

За словами чиновника адміністрації Трампа, військові уважніше стежать за потенційними загрозами через підвищений рівень бойової готовності на тлі ударів США та Ізраїлю по Ірану.

Джерело розповіло, що за останні 10 днів над базою, де мешкають Рубіо і Гегсет, фіксували по кілька дронів за одну ніч. Це стало приводом для посилення заходів безпеки і наради в Білому домі щодо подальших дій.

За словами двох джерел, запуск дроном над базою Форт Макнейр спонукав чиновників розглянути питання передислокації Рубіо та Гегсет. Однак чиновник адміністрації Трампа каже, що міністри не переїхали. Їхнє родовище в жовтні згадувалося в ЗМІ.

Спостереження дронів у Вашингтоні відбулися на тлі того, як США оголосили глобальний рівень небезпеки для зарубіжних дипломатичних представництв і посилили заходи захисту на низці баз усередині країни.

Так, цього тижня на базах Макгуайр-Дікс-Лейкхерст у Нью-Джерсі та авіабаза Макділл у Флориді підвищили рівень захисту до "Чарлі". Це означає, що у командування є розвіддані про можливу атаку або небезпеку. Єдиним вищим рівнем залишається тільки "Дельта" - його запроваджують, коли атака вже сталася або очікується.

Верхівку Ірану ліквідовано

Нагадаємо, що 28 лютого США та Ізраїль розпочали спільну операцію проти Ірану, щоб стримати ядерні амбіції країни та знищити ракетний арсенал. Однак удари зайшли ще далі.

У перший же день операції внаслідок бомбардування було ліквідовано 86-річного верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї, який очолював країну з 1989 року. Того ж дня під час ударів загинула ціла група інших високопоставлених чиновників.