У Почаєві хочуть ввести НС, а Кім Чен Ин міг померти після операції: новини за вихідні

Колаж РБК-Україна

У Почаєві спостерігається критичне зростання випадків зараження коронавірусом, названа причина пожежі на складах боєприпасів в Балаклії, лідер Північної Кореї міг померти після операції. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 25-26 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні

Станом на 27 квітня в Україні налічується 8617 хворих на коронавірус. За минулу добу підтвердження отримали 492 випадки зараження. Також збільшилася кількість померлих від COVID-19 і становить 209 осіб.

У Києві затримали заступника голови КМДА за напад на поліцейського

У Києві на вулиці Льва Толстого затримали заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Киев Оперативный".

Зазначається, що правоохоронці зупинили автомобіль Mercedes через те, що водій забула ввімкнути фари. Порушницею виявилась депутат Київради та заступник голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Людмила Костенко. В ході спілкування Слончак накинувся на інспектора з кулаками.

Бойовики 40 хвилин вели вогонь по позиціях ООС біля Новотроїцького

Вчора, 26 квітня, бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, на Донецькому напрямку, з 05:40 по 6:15 окупанти здійснили обстріл українських позицій неподалік Лебединського, використовуючи БМП, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Водночас ворог із зенітної установки ЗУ-23-2 обстріляв українських захисників поруч з Широкиним.

В Чорнобильській зоні вогонь знищив понад 11 тис. гектарів лісу, - Зеленський

В Чорнобильській зоні вогонь знищив понад 11 тис. гектарів лісу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки у Київську область, передає прес-служба Офісу президента.

Як повідомляється, Зеленський облетів на гелікоптері ділянку, яка постраждала внаслідок пожежі.

У ТСК назвали причину пожежі на складах боєприпасів у Балаклії

Пожежа на складах боєприпасів у Балаклії (Харківська область) сталася через вибух закладених в землю підривних зарядів. Про це повідомив член тимчасової слідчої комісії та народний депутат Давид Арахамія у Facebook.

За словами Арахамії, експертиза встановила, що причиною одного з перших вибухів, який і спровокував пожежу, був підрив спеціальних зарядів. В результаті вибуху утворилася величезна воронка. Загалом було виявлено близько 10 подібних воронок.

Лідер Північної Кореї міг померти після операції, - NYP

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин міг померти після операції на серці, яку нещодавно переніс. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське агентство New York Post.

За даними NYP, віце-директор гонконгського супутникового телебачення HKSTV, мовлення якого підтримує Пекін, повідомив з посиланням на "дуже солідне джерело", що Кім Чен Ин помер. Водночас японські ЗМІ пишуть, що лідер КНДР перебуває у "вегетативному стані" після операції.

Водночас у КНДР заявили про активну діяльність Кім Чен Ина.

Магнітні бурі у травні: Україну накриє сильний шторм

Магнітні бурі у травні 2020 року накриють жителів планети чотири рази й за словами фахівців, очікуються три шторми та одна буря середньої сили.

За даними лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, сильна магнітна буря очікується наприкінці квітня, 27 числа. Наступна буде вже на початку травня, 4, 5 і 6 числа. Через те, що вона буде затяжна, погіршення самопочуття можуть відчути навіть ті, хто не страждає метеозалежністю. Можливі головні болі, слабкість, сонливість, дратівливість і апатія.