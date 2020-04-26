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В Чорнобильській зоні вогонь знищив понад 11 тис. гектарів лісу, - Зеленський

Новини » Надзвичайні події     26.04.2020 - 16:01
В Чорнобильській зоні вогонь знищив понад 11 тис. гектарів лісу, - Зеленський
Фото: президент України Володимир Зеленський з рятувальником (president.gov.ua)

Президент зустрівся з працівниками ДСНС України

В Чорнобильській зоні вогонь знищив понад 11 тис. гектарів лісу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки у Київську область, передає прес-служба Офісу президента.

Як повідомляється, Зеленський облетів на гелікоптері ділянку, яка постраждала внаслідок пожежі. Після цього, президент зустрівся з працівниками ДСНС України, які брали участь у гасінні масштабної лісової пожежі в Чорнобильській зоні відчуження та вручив державні нагороди 22 рятувальникам.

"Ми вам вдячні за вашу велику роботу. Зараз на висоті, з гвинтокрила, ми побачили справжній результат вашої праці. Ви для нас - герої", - сказав Зеленський, звертаючись до рятувальників.

Крім того, глава держави додав, що вогонь знищив понад 11 тис. гектарів лісу.

Нагадаємо, в Житомирської області і Чорнобильській зоні рятувальники продовжують гасити окремі осередки тління залишків деревини та сухої трави.

Раніше РБК-Україна писало, що пожежники локалізували один із осередків пожежі в Чорнобильській зоні, дим від якого раніше був у Києві.

Україна намагається зробити Чорнобильську зону максимально безпечною, - МЗС У Житомирській області та Чорнобильській зоні тривають пожежі в декількох вогнищах
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