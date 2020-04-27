В Почаеве хотят ввести ЧС, а Ким Чен Ын мог умереть после операции: новости за выходные

Коллаж РБК-Украина

В Почаеве наблюдается критический рост случаев заражения коронавирусом, названа причина пожара на складах боеприпасов в Балаклее, лидер Северной Кореи мог умереть после операции. Подробнее о том, что произошло на выходных, 25-26 апреля, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине

По состоянию на 27 апреля в Украине насчитывается 8617 заболевших. За истекшие сутки подтверждение получили 492 случая заражения. Также увеличилось количество умерших от COVID-19 и составляет 209 человек. На сегодня выздоровели 840 пациентов.

В Киеве задержали заместителя главы КГГА за нападение на полицейского

В Киеве на улице Льва Толстого задержали заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Отмечается, что правоохранители остановили автомобиль Mercedes за то, что водитель забыл включить фары. Нарушительницей оказалась депутат Киевсовета и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко. В ходе разбирательства Слончак набросился на инспектора с кулаками.

Боевики 40 минут вели огонь по позициям ООС возле Новотроицкого

Вчера, 26 апреля, боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, на Донецком направлении с 05:40 по 6:15 оккупанты совершили обстрел украинских позиций неподалеку Лебединского, используя БМП, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. В то же время враг из зенитной установки ЗУ-23-2 обстреляли украинских защитников рядом с Широкиным.

В Чернобыльской зоне огонь уничтожил более 11 тыс. гектаров леса, - Зеленский

В Чернобыльской зоне огонь уничтожил более 11 тыс. гектаров леса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Киевскую область, передает пресс-служба Офиса президента.

Как сообщается, Зеленский облетел на вертолете участок, который пострадал в результате пожара.

В ВСК назвали причину пожара на складах боеприпасов в Балаклее

Пожар на складах боеприпасов в Балаклее (Харьковская область) произошел из-за взрыва заложенных в землю подрывных зарядов. Об этом сообщил член временной следственной комиссии и народный депутат Давид Арахамия в Facebook.

По словам Арахамии, экспертиза установила, что причиной одного из первых взрывов, который и спровоцировал пожар, был подрыв специальных зарядов. В результате взрыва образовалась огромная воронка. Всего было обнаружено около 10 подобных воронок.

Лидер Северной Кореи мог умереть после операции, - NYP

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мог умереть после операции на сердце, которую недавно перенес. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское агентство New York Post.

По данным NYP, вице-директор гонконгского спутникового телевидения HKSTV, вещание которого поддерживает Пекин, сообщил со ссылкой на "очень солидный источник", что Ким Чен Ын умер. В то же время японские СМИ пишут, что лидер КНДР находится в "вегетативном состоянии" после операции.

При этом В КНДР заявили об активной деятельности Ким Чен Ына.

Магнитные бури в мае: Украину накроет сильный шторм

Магнитные бури в мае 2020 года накроют жителей планеты четыре раза и по словам специалистов, ожидаются три шторма и одна средней силы.

По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, сильная магнитная буря ожидается в конце апреля, 27 числа.

Следующая будет уже в начале мая, 4, 5 и 6 числа. Так как она будет затяжная, то ухудшение самочувствия могут почувствовать даже те, кто не страдает метеозависимостью. Возможны головные боли, слабость, сонливость, раздражительность и апатия.