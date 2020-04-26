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Бойовики 40 хвилин вели вогонь по позиціях ООС біля Новотроїцького

Новини » Надзвичайні події     26.04.2020 - 14:46
Бойовики 40 хвилин вели вогонь по позиціях ООС біля Новотроїцького
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойових втрат у лавах українських військ немає

Сьогодні, 26 квітня, бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, на Донецькому напрямку, з 05:40 по 6:15 окупанти здійснили обстріл українських позицій неподалік Лебединського, використовуючи БМП, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Водночас ворог із зенітної установки ЗУ-23-2 обстріляв українських захисників поруч з Широкиним.

Крім того, з напрямку окупованого Докучаєвська, бойовики протягом 40 хвилин вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по українським позиціям в районі Новотроїцького. Також вони випустили 1 міну 82-го калібру по позиціях неподалік Богданівки.

У період з 11:20 по 11:40, неподалік Старогнатівки, окупанти обстріляли українських захисників використовуючи автоматичні станкові гранатомети.

Також бойовиками був здійснений обстріл з 6:50 по 7:15 на Луганському напрямку. Ворог застосував міномет калібру 82 мм під час обстрілу позицій Об’єднаних сил поблизу Новотошківського. Противник випустив 9 мін по цьому напрямку.

Як зазначається, українські захисники придушили провокаційні обстріли противника. Бойових втрат у лавах українських військ немає.

Нагадаємо, 25 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано 10 випадків порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків.

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