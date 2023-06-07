Вблизи Крыма снова зафиксировали американский разведывательный беспилотник

У оккупированного Россией полуострова Крым был замечен американский беспилотник-разведчик, пролетавший на высоте около 18 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Flightradar24 .

По данным портала по отслеживанию авиаперелетов, беспилотный истребитель Соединенных Штатов Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE11 пролетал на расстояния около 100 км от Крыма над Черным морем.

Отмечается, что подобные летательные аппараты используются для сбора данных.

Ситуация в Крыму

9 мая американский беспилотник уже замечали неподалеку от Крыма. Сообщалось, что патрулирует воздушное пространство над Черным морем.

Так называемый "глава" полуострова, россиянин Сергей Аксенов, 6 июня, заявил, что войска Российской Федерации сбили беспилотник над территорией Крыма. В атаке обвинили Украину.