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В Крыму оккупанты заявили о "сбитии" беспилотника

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Вторник 06 июня 2023 22:54
В Крыму оккупанты заявили о "сбитии" беспилотника Иллюстративное фото: в Крыму оккупанты заявили о "сбитии" беспилотника (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Крыму российские солдаты якобы сбили беспилотник. В атаке обвиняют Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "главу" Крыма Сергея Аксенова в Telegram.

"В восточной части Крыма средствами РЭБ заглушен и посажен вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.

В Крыму оккупанты заявили о &quot;сбитии&quot; беспилотникаФото: "сбитый" в Крыму беспилотник (t.me/Aksenov82)

При этом Аксенов прикрепил фото "сбитого" беспилотника. Официальные представители Украины никак не комментировали слова оккупанта.

Взрывы в Крыму

Отметим, в сети часто распространяют информацию о взрывах или стрельбе на территории временно оккупированного Крыма. При этом "власти" полуострова обвиняют Украину в атаках беспилотниками и сообщают об "успешной" работе ПВО.

Несколько недель назад в результате очередного такого взрыва на аэродроме в Крыму был поврежден военный вертолет россиян.

Также вражеские солдаты активно готовятся к обороне полуострова. Там вдоль пляжей уже вырыли окопы.

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