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Над Черным морем зафиксировали разведывательный беспилотник США

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Вторник 09 мая 2023 15:27
Над Черным морем зафиксировали разведывательный беспилотник США Иллюстративное фото: над Черным морем зафиксировали разведывательный беспилотник США (flickr by Aivy26)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 9 мая, Соединенные Штаты Америки направили разведывательный беспилотник в район Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Flightradar24.

Согласно данным мониторингового сервиса, беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk патрулирует воздушное пространство над Черным морем. При этом он не приближается ко временно оккупированному Крыму.

Над Черным морем зафиксировали разведывательный беспилотник СШАФото: разведывательный беспилотник США патрулирует район Черного моря (нажмите, чтобы увеличить)

Он уже длительное время барражирует над акваторией и находится на высоте около 18 километров.

Напомним, ранее стало известно, что в пятницу, 5 мая, над Черным морем российский истребитель Су-35 перехватил польский гвардейский самолет L410 Turbolet.

Также мы писали, что в среду, 3 мая, у побережья Черного моря находились самолеты Италии и Британии.

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