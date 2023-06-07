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Поблизу Криму знову зафіксували американський розвідувальний безпілотник

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Середа 07 червня 2023 01:04
Поблизу Криму знову зафіксували американський розвідувальний безпілотник Фото: над Чорним морем помітили американський безпілотник (wikimedia.org)
Автор: Максим Шушко

Біля окупованого Росією півострова Крим помітили американський безпілотник-розвідник, який пролітав на висоті близько 18 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Flightradar24.

За даними порталу з відстеження авіаперельотів, безпілотний винищувач Сполучених Штатів Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk із позивним FORTE11 пролітав на близько 100 км відстані від Криму над Чорним морем.

Поблизу Криму знову зафіксували американський розвідувальний безпілотник

Зазначається, що подібні літальні апарати використовуються для збору данних.

Ситуація в Криму

9 травня, американський безпілотник вже помічали неподалік Криму. Повідомлялося, що він патрулює повітряний простір над Чорним морем.

Так званий "глава" півострова, росіянин Сергій Аксьонов, 6 червня, заявив, що війська Російської Федерації збили безпілотник над територією Криму. В атаці звинуватили Україну.

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