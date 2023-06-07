Поблизу Криму знову зафіксували американський розвідувальний безпілотник

Біля окупованого Росією півострова Крим помітили американський безпілотник-розвідник, який пролітав на висоті близько 18 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Flightradar24 .

За даними порталу з відстеження авіаперельотів, безпілотний винищувач Сполучених Штатів Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk із позивним FORTE11 пролітав на близько 100 км відстані від Криму над Чорним морем.

Зазначається, що подібні літальні апарати використовуються для збору данних.

Ситуація в Криму

9 травня, американський безпілотник вже помічали неподалік Криму. Повідомлялося, що він патрулює повітряний простір над Чорним морем.

Так званий "глава" півострова, росіянин Сергій Аксьонов, 6 червня, заявив, що війська Російської Федерації збили безпілотник над територією Криму. В атаці звинуватили Україну.