Вблизи границ НАТО: немецкие истребители перехватили российский самолет-разведчик

Сообщается, что инцидент произошел утром 27 июня. По данным издания, радары НАТО засекли самолет-разведчик Ил-20М в 9:02 по местному времени (10:02 по киевскому времени). Он вылетел из Калининграда и двигался в международном воздушном пространстве с выключенными транспондерами, а также не выходил на связь.

В 9:32 с авиабазы в Лазе вылетели два истребителя Eurofighter. Они установили визуальный контакт с российским самолетом в 100 км от побережья Германии. Утверждается, что Ил-20М после этого продолжил двигаться на запад. В 40 км от острова Узедом самолет изменил свой курс и направился на север. При этом воздушное пространство Германии он не нарушил.

Как уточняет Bild, с начала года истребители НАТО уже девять раз поднимали по тревоге в связи с появлением российских самолетов.