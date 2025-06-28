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Поблизу кордонів НАТО: німецькі винищувачі перехопили російський літак-розвідник

Субота 28 червня 2025 12:15
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Поблизу кордонів НАТО: німецькі винищувачі перехопили російський літак-розвідник Фото: німецькі винищувачі перехопили російський літак-розвідник (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Винищувачі ВПС Німеччини перехопили російський літак Іл-20М у повітряному просторі неподалік від північних кордонів Польщі над Балтійським морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Повідомляється, що інцидент трапився вранці 27 червня. За даними видання, радари НАТО засікли літак-розвідник Іл-20М о 9:02 за місцевим часом (10:02 за київським часом). Він вилетів із Калінінграда і рухався у міжнародному повітряному просторі з вимкненими транспондерами, а також не виходив на зв'язок.

О 9:32 з авіабази в Лазі вилетіли два винищувачі Eurofighter. Вони встановили візуальний контакт із російським літаком за 100 км від узбережжя Німеччини. Стверджується, що Іл-20М після цього продовжив рухатися на захід. У 40 км від острова Узедом літак змінив свій курс і попрямував північ. При цьому повітряний простір Німеччини він не порушив.

Як уточнює Bild, з початку року винищувачі НАТО вже дев'ять разів піднімали через тривогу у зв'язку з появою російських літаків.

Вторгнення літаків РФ у повітряний простір країн НАТО

Нагадаємо, останнім часом почастішали випадки, коли російські літаки вторгаються в повітряний простір країн-членів НАТО.

Так, у травні винищувачі перехопили російський Су-24, який виконував небезпечні маневри неподалік від польського кордону.

Також літаки НАТО було піднято в повітря через те, що винищувач Су-35 ЗС РФ порушив повітряний простір Естонії. Це сталося в районі півострова Юмінда.

Окрім того, у червні винищувачі Королівських ВПС Великої Британії перехопили над Балтійським морем російський розвідувальний літак, який вторгся в повітряний простір Польщі.

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