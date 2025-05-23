Выполнял опасные маневры: Польша перехватила Су-24 РФ по приказу НАТО

Российский Су-24 выполнял опасные маневры недалеко от польской границы. По приказу командования НАТО его перехватили истребители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Он добавил, что приказ о перехвате самолета был отдан объединенным оперативным командованием союзных сил НАТО в Европе, и польские самолеты обнаружили самолет, перехватили его и эффективно сдержали.

Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что российский самолет Су-24 в четверг вечером выполнял опасные маневры и был перехвачен польскими ВВС.

Заметим, что ранее в этом месяце премьер-министр Польши Дональд Туска рассказывал, что российский корабль так называемого "теневого флота" осуществлял "подозрительные маневры" вблизи электрического кабеля, который соединяет Польшу со Швецией.

Кроме того, недавно корабль без флага отказался сотрудничать с эстонцами, когда те просили его остановиться.

В Эстонии объяснили, что корабль шел в международных водах и отказался изменить курс по требованию флота. Более того, после попытки его задержать к месту происшествия приблизился российский истребитель Су-35.

Он сделал круг вокруг танкера и во время этого ненадолго нарушил воздушное пространство Эстонии.

Позже глава Министерства иностранных дел (МИД) Эстонии Маргус Цахкна подтвердил, что Россия подняла в небо истребитель во время пробы Таллинна задержать в Балтийском море нефтяной танкер, который вероятно принадлежит "теневому флоту" и находится под санкциями.

Вскоре в НАТО отреагировали на нарушение истребителем РФ воздушного пространства Эстонии.

А после этого случая Совет государств Балтийского моря принял историческое решение - продолжить свою деятельность и сконцентрироваться на борьбе с теневым флотом России.

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