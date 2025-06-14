Самолет РФ вторгся в воздушное пространство Польши: перехватом занялись истребители НАТО

Истребители Королевских ВВС Великобритании перехватили над Балтийским морем российский разведывательный самолет, который вторгся в воздушное пространство Польши 13 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Представитель оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горишевский отметил, что нарушение воздушного пространства страны продолжалось примерно несколько десятков секунд. Российский разведывательный самолет ИЛ-20 находился примерно на 2 километра выше польского воздушного пространства над Балтийским морем. Горишевский добавил, что союзные силы Польши молниеносно отреагировали на инцидент. С авиабазы в Мальборке были подняты по тревоге несколько британских истребителей, которые осуществили перехват, после чего ИЛ-20 вернулся в российское воздушное пространство. Отмечено, что это была очередная провокация со стороны РФ, проверяющей готовность систем НАТО.