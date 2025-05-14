Российский Су-35 нарушил воздушное пространство Эстонии, НАТО подняло истребители

Вечером 13 мая истребитель Су-35 Воздушных сил России нарушил воздушное пространство Эстонии в районе полуострова Юминда. Самолет находился там меньше минуты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба Министерства обороны Эстонии.

Как отмечается, российский истребитель не имел плана полета, а его транспондер был выключен. На момент нарушения самолет также не имел двусторонней радиосвязи с эстонской авиадиспетчерской службой.

Истребители F-16 португальских ВВС, которые сейчас дислоцируются в Эмари в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии, отреагировали на инцидент и совершили разведывательный полет.

Министерство иностранных дел страны сегодня вызвало поверенного в делах посольства России в Эстонии и вручило ему ноту.

В Генштабе отметили, что это было первое нарушение воздушного пространства Эстонии самолетом из России с начала этого года.