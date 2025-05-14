Российский Су-35 нарушил воздушное пространство Эстонии, НАТО подняло истребители
Вечером 13 мая истребитель Су-35 Воздушных сил России нарушил воздушное пространство Эстонии в районе полуострова Юминда. Самолет находился там меньше минуты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба Министерства обороны Эстонии.
Как отмечается, российский истребитель не имел плана полета, а его транспондер был выключен. На момент нарушения самолет также не имел двусторонней радиосвязи с эстонской авиадиспетчерской службой.
Истребители F-16 португальских ВВС, которые сейчас дислоцируются в Эмари в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии, отреагировали на инцидент и совершили разведывательный полет.
Министерство иностранных дел страны сегодня вызвало поверенного в делах посольства России в Эстонии и вручило ему ноту.
В Генштабе отметили, что это было первое нарушение воздушного пространства Эстонии самолетом из России с начала этого года.
Российские самолеты нарушают воздушное пространство стран НАТО
Напомним, в феврале этого года российский военный самолет Су-24МР нарушил воздушное пространство Польши. Инцидент произошел над восточной частью Гданьского залива.
В декабре 2024 года Нидерланды вместе с Финляндией и Швецией перехватили над Балтийским морем российские военные самолеты.
В том же месяце российские военные самолеты были замечены в идентификационной зоне противовоздушной обороны Аляски. Они оставались в международном воздушном пространстве и не входили в американское или канадское суверенное воздушное пространство.
Перед этим Великобритания поднимала истребители из-за российского самолета у ее границ. Однако борт РФ не нарушил воздушное пространство Британии.
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