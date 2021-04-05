Перемога Вірастюка на довиборах і викрадення судді Чауса: новини за вихідні

Ще три області України наблизилися до "червоній" зоні карантину, на довиборах до Верховної Ради переміг кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк, в Молдові заявили про викрадення скандально відомого українського судді Миколи Чауса. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 3-4 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

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Вірастюк переміг на довиборах у Раду, - ЦВК

На довиборах до Верховної ради на 87-му окрузі в Івано-Франківській області переміг кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк. Опрацьовано 100% протоколів.

За результатами виборів:

кандидат Василь Вірастюк від партії "Слуга народу" отримав найбільшу кількість голосів виборців (31,25%, 15 076 голосів),

Олександр Шевченко від партії "За майбутнє" (29,69%, 14 327 голосів),

Руслан Кошулинський від партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" (28,86%, 13 927 голосів).

Пильно стежать. Франція і Німеччина закликали припинити ескалацію в Донбасі

Міністерства закордонних справ Франції і Німеччини заявили про стурбованість через збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донбасі. "Ми уважно стежимо за ситуацією, особливо за пересуваннями російських військ, і закликаємо сторони утриматися і негайно припинити ескалацію", - йдеться в спільній заяві дипломатичних відомств двох країн.

Як повідомляло РБК-Україна, Росія нарощує війська біля українського кордону. У ЗСУ заявили, що чисельність тактичних груп збільшується в останні дні під виглядом навчань поблизу східних кордонів і в Криму. За даними розвідки, РФ готується до ескалації та можливого наступу вглиб України.

У Молдові заявили про викрадення судді Чауса

У Молдові заявили про викрадення українського судді Миколи Чауса. Спочатку про викрадення судді заявив його адвокат, а потім цю інформацію підтвердили в поліції Молдови.

Нагадаємо, в Україні суддю Чауса підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 150 тисяч доларів в серпні 2016 року. Хабар суддя закопав в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло, оскільки парламент не зміг оперативно розглянути це питання.

В Йорданії через спробу держпереворту обмежили пересування сина екс-короля, - WP

У суботу, 3 квітня, у Йорданії викрили спробу державного перевороту. За підозрою у змові проти короля Абдалли II арештували майже 20 людей, а також обмежили пересування сина екс-короля Хусейна принца Хамзи бін Хусейна. Про це повідомила американська газета The Washington Post з посиланням на джерела в розвідці.

У причетності до змові проти короля, як пише газета, підозрюють щонайменше одну королівську родину, а також вождів племен та представників органів безпеки Йорданії. Неназваний співробітник розвідки розповів, що очікуються додаткові арешти.

Українка Конотоп виграла три золота на чемпіонаті Європи з важкої атлетики в Москві

Українська спортсменка Каміла Конотоп, яка виступає у ваговій категорії до 55 кілограм, завоювала три золоті медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. Вона смола обійти суперниць і ривку, і поштовху, піднявши в цілому 208 кілограмів.

Відзначається, що українській спортсменці не було рівних в ривку - вона змогла підняти штангу вагою в 95 кілограм, а також в поштовху -113 кілограмів. За сумою двоборства Конотоп підняла 208 кілограмів, залишивши далеко позаду своїх суперниць.

В Україну повертаються снігопади: синоптик назвала дату непогоди

Погода в Україні з 5 квітня почне погіршуватися. Спочатку, у понеділок, знизяться позначки у термометрів та пройдуть дощі. З 8 квітня в Україні високий ризик снігопадів на Заході, Півночі та подекуди в центральних областях.

Детальний прогноз на новий тиждень опублікувала синоптик Наталка Діденко.