Ринок у Миколаєві відмовився дотримуватися карантину. Нацгвардія його заблокувала

Підприємці, які працюють на ринку, заявили, що тут покупців менше, ніж у супермаркетах. І вони не розуміють, чому їм працювати не можна, а супермаркетам можна. Так вони пояснили продовження роботи ринку.

На місце вчора приїжджала поліція, однак їх не почули і правоохоронці поїхали. Однак, сьогодні вранці кілька десятків військовослужбовців Національної гвардії спільно з поліцейськими заблокували всі входи на речовий ринок "Колос".

Фото: Нацгвардія заблокувала ринок в Миколаєві (novosti-n.org)

Видання пише, що їм було поставлено завдання не пропускати на ринок нікого - ні продавців, ні покупців. Протоколи про порушення карантинних обмежень щодо них поки ще ніхто не складав.

Як пише "Новости N", в той же час, на речовому ринку, який розташований на протилежній стороні проспекту Миру, більшість торгових точок спокійно працюють.

Зазначимо, 3 квітня карантин у Миколаєві посилили і під заборону потрапила робота непродовольчих ринків.