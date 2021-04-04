Українка Конотоп виграла три золота на чемпіонаті Європи з важкої атлетики в Москві

Українська спортсменка Каміла Конотоп, яка виступає у ваговій категорії до 55 кілограм, завоювала три золоті медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. Вона смола обійти суперниць і ривку, і поштовху, піднявши в цілому 208 кілограмів.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет України на сторінці в Facebook .

Відзначається, що українській спортсменці не було рівних в ривку - вона змогла підняти штангу вагою в 95 кілограм, а також в поштовху -113 кілограмів. За сумою двоборства Конотоп підняла 208 кілограмів, залишивши далеко позаду своїх суперниць.

Раніше на європейській першості дві бронзові медалі завоював Дмитро Вороновський у ваговій категорії до 55 кілограм. У поштовху він зумів підняти 137 кілограмів, а в цілому - 247 кілограм. Ще одна українка Ангеліна Ломачинська посіла третє місце в ривку в ваговій категорії до 45 кілограм.

Фото: українські спортсмени на ЧЄ з важкої атлетики в Москві (facebookcom / olympicua)