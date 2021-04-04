Українка Конотоп виграла три золота на чемпіонаті Європи з важкої атлетики в Москві
Українська спортсменка Каміла Конотоп, яка виступає у ваговій категорії до 55 кілограм, завоювала три золоті медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. Вона смола обійти суперниць і ривку, і поштовху, піднявши в цілому 208 кілограмів.
Відзначається, що українській спортсменці не було рівних в ривку - вона змогла підняти штангу вагою в 95 кілограм, а також в поштовху -113 кілограмів. За сумою двоборства Конотоп підняла 208 кілограмів, залишивши далеко позаду своїх суперниць.
Раніше на європейській першості дві бронзові медалі завоював Дмитро Вороновський у ваговій категорії до 55 кілограм. У поштовху він зумів підняти 137 кілограмів, а в цілому - 247 кілограм. Ще одна українка Ангеліна Ломачинська посіла третє місце в ривку в ваговій категорії до 45 кілограм.
Фото: українські спортсмени на ЧЄ з важкої атлетики в Москві (facebookcom / olympicua)
Нагадаємо, на початку березня українка Марина Бех-Романчук завоювала золоту медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні. Чемпіонат проходив у польському місті Торунь.
Відзначимо, на цьому ж першості українка Юлія Джима завоювала срібло в спринтерській гонці на етапі Кубка світу з біатлону. Українка відстала від переможниці лише на 9 секунд.
Додамо 20 лютого українська жіноча збірна виграла бронзу на чемпіонаті світу з біатлону в Поклюці.