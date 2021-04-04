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Українка Конотоп виграла три золота на чемпіонаті Європи з важкої атлетики в Москві

Новость на русском → Москва, Неділя 04 квітня 2021 22:34
Українка Конотоп виграла три золота на чемпіонаті Європи з важкої атлетики в Москві Фото: українська важкоатлетка Каміла Конотоп (facebookcom / olympicua)
Автор: РБК-Україна

Українська спортсменка Каміла Конотоп, яка виступає у ваговій категорії до 55 кілограм, завоювала три золоті медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. Вона смола обійти суперниць і ривку, і поштовху, піднявши в цілому 208 кілограмів.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет України на сторінці в Facebook.

Відзначається, що українській спортсменці не було рівних в ривку - вона змогла підняти штангу вагою в 95 кілограм, а також в поштовху -113 кілограмів. За сумою двоборства Конотоп підняла 208 кілограмів, залишивши далеко позаду своїх суперниць.

Раніше на європейській першості дві бронзові медалі завоював Дмитро Вороновський у ваговій категорії до 55 кілограм. У поштовху він зумів підняти 137 кілограмів, а в цілому - 247 кілограм. Ще одна українка Ангеліна Ломачинська посіла третє місце в ривку в ваговій категорії до 45 кілограм.

Фото: українські спортсмени на ЧЄ з важкої атлетики в Москві (facebookcom / olympicua)

Нагадаємо, на початку березня українка Марина Бех-Романчук завоювала золоту медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні. Чемпіонат проходив у польському місті Торунь.

Відзначимо, на цьому ж першості українка Юлія Джима завоювала срібло в спринтерській гонці на етапі Кубка світу з біатлону. Українка відстала від переможниці лише на 9 секунд.

Додамо 20 лютого українська жіноча збірна виграла бронзу на чемпіонаті світу з біатлону в Поклюці.

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