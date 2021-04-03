В Йорданії через спробу держпереворту обмежили пересування сина екс-короля, - WP

У суботу, 3 квітня, у Йорданії викрили спробу державного перевороту. За підозрою у змові проти короля Абдалли II арештували майже 20 людей, а також обмежили пересування сина екс-короля Хусейна принца Хамзи бін Хусейна.

Про це повідомила американська газета The Washington Post з посиланням на джерела в розвідці.

За інформацією газети, принцу Хамзі наказали залишатися в його палаці в Аммані на тлі розслідування можливої змови проти його зведеного брата, короля Абдалли II. При цьому, як зазначає газета, старшого сина покійного короля не арештували.

У причетності до змові проти короля, як пише газета, підозрюють щонайменше одну королівську родину, а також вождів племен та представників органів безпеки Йорданії. Неназваний співробітник розвідки розповів, що очікуються додаткові арешти.

Серед вже арештованих член королівської родини Шаріф Хасан та колишній високопосадовець Королівського хашимітського суду Йорданії Бассем Авадулла.

За словами розвідника, принца Хамзу проінформували про розслідування йорданські військові, які прибули в його палац. Вони попросили принца утриматися від поїздок та публікацій в соцмережах.