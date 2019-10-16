Перемога ПриватБанку і зустріч ТКГ в Мінську: новини за 15 жовтня

Колаж РБК-Україна

ПриватБанк виграв апеляцію в Лондоні у справі проти екс-власників, Ryanair запускає нові маршрути з України, курс долара продовжує зростання. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 15 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна

Контактна група безрезультатно завершила зустріч у Мінську

Засідання тристоронньої контактної групи по Донбасу, яке проходило в Мінську, завершилося достроково. Сторони не змогли погодити ключові питання. Про це пише РБК-Україна з посиланням на білоруські ЗМІ. Повідомляється, що учасники переговорного процесу завчасно покинули Дипсервіс-хол, де проходила зустріч контактної групи.

ПриватБанк виграв апеляцію у Лондоні у справі проти Коломойського

Державний "ПриватБанк" виграв в Апеляційному суді у справі про юрисдикцію позову до колишніх власників - Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. За інформацією прес-служби, Апеляційний суд підтвердив, що англійський суд має юрисдикцію для розгляду позову "ПриватБанку" проти його колишніх власників - Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Зеленський вніс зміни до складу РНБО

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України. Зокрема, до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України ввели нового секретаря РНБО Олексія Данілова, голову Служби зовнішньої розвідки Валерія Євдокимова, заступник голови СБУ - начальника управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Владислава Бухарева.

Ryanair запускає ще понад 40 маршрутів з України

Найбільший європейський лоукостер Ryanair улітку 2020 року запустить ще 42 нових маршрути з України. Про це на прес-конференції заявив комерційний директор Ryanair Девід О'Брайан, передає кореспондент РБК-Україна. За його словами, спочатку Ryanair планував запустити всього 42 маршрути з України, але на сьогодні лоукостер здійснює польоти по 43 напрямках, включаючи перший прямий рейс з Херсона до Європи, який запустять взимку.

Суд в Латвії прийняв рішення щодо конфіскації грошей екс-чиновників часів Януковича

Суд Латвії прийняв рішення, яким визнано злочинним походження коштів на суму понад 30 млн доларів, які пов’язують з оточенням екс-президента України Віктора Януковича. У прокуратурі нагадали, що ці кошти були заарештовані на початку 2015 року у рамках запиту Генеральної прокуратури.

Синоптики попереджають про погіршення погоди

Погода в Україні 16 жовтня погіршиться, очікуються тумани у центральних, південних, східних областях. Синоптики зазначають, що завтра вночі та вранці у центрі, на півдні, сході та в Карпатському регіоні туман, видимість 200-500 м. Оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

Експерт дав прогноз курсу долара до кінця року

Загальний тренд зміцнення гривні до долара у цьому році завершено, і відмітку в 24 грн за долар національна валюта пройти не зможе. Про це в коментарі РБК-Україна заявив аналітик Максим Пархоменко. Як повідомляється, потенціал для зміцнення гривні вже вичерпано.

На Україну обрушаться одразу дві магнітні бурі: як вберегтися

Магнітні бурі скоро накриють планету потужним ударом. Пік геомагнітних коливань варто очікувати в період з 24 по 25 жовтня. Але і 26 жовтня Сонце все ще буде зберігати свою активність. Експерти розповіли, як вберегти себе від негативного впливу магнітних бур.