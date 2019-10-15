Контактна група безрезультатно завершила зустріч у Мінську

Фото: представник України в ТКГ Леонід Кучма (РБК-Україна)

Білоруські ЗМІ повідомляють, що сторони не змогли погодити ключові питання

Засідання тристоронньої контактної групи по Донбасу, яке проходило в Мінську, завершилося достроково, сторони не змогли погодити ключові питання. Про це пише РБК-Україна з посиланням на білоруські ЗМІ.

Повідомляється, що учасники переговорного процесу завчасно покинули Дипсервіс-хол, де проходила зустріч контактної групи. За даними білоруських ЗМІ, сторони не змогли погодити обмін полоненими, а також відновлення соціальних виплат жителям окупованого Донбасу.

На даний момент представники ЗМІ чекають прес-підходу спецпредставника ОБСЄ Мартіна Сайдіка.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента України Юрій Костюк заявив, що питання відведення сил в Золотому Луганської області відкладено. За його словами, розведення сил в Золотому неможливо без стійкого припинення вогню.

Також міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що місцеві вибори на окупованому Донбасі неможливі без досягнення цілей щодо забезпечення безпеки і контролю над кордонами українською стороною.