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ПриватБанк виграв апеляцію у Лондоні у справі проти Коломойського

Новини » Економіка    15.10.2019 - 13:03
ПриватБанк виграв апеляцію у Лондоні у справі проти Коломойського
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Апеляційний суд підтвердив юрисдикцію Високого суду Лондона

Державний "ПриватБанк" виграв в Апеляційному суді по справі про юрисдикцію позову до колишнім власникам банку Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову. Про це повідомляє прес-служба банку.

За інформацією прес-служби, Апеляційний суд підтвердив, що англійський суд має юрисдикцію для розгляду позову "Приватбанку" проти його колишніх власників - Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Судовий наказ про всесвітній арешт активів, який був отриманий в грудні 2017 року, залишається в силі до винесення судового рішення по суті.

Судді Апеляційного суду прийшли до висновку, що "банк має достатню для судового розгляду справа для повного відшкодування 1,9 млрд доларів (включаючи відсотки - 3 млрд доларів), як заявлено в позовних вимогах.

Апеляційний суд постановив, що "за обставин, коли позов про шахрайство передбачає, що визначено суддею як шахрайство та відмивання коштів в особливо великих розмірах", то позов банку повинен розглядатися по суті в Англії.

Апеляційний суд також відмовив відповідачів в наданні дозволу на оскарження рішення, і зобов'язав їх подати лінії захисту проти позову до кінця листопада, маючи на увазі, що банк може рухатися далі з розглядом справи без затримок. Дата розгляду справи по суті буде визначено судом належним чином.

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