Експерт дав прогноз курсу долара до кінця року

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Потенціал для зміцнення гривні вже вичерпано

Загальний тренд зміцнення гривні до долара у цьому році завершено, і відмітку в 24 грн за долар національна валюта пройти не зможе. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, зростання курсу долара на початку поточного тижня до 24,80 грн/долар - це звичайні коливання, які поки що не свідчать про початок зростання.

На його думку, національна валюта може втриматися на позначці 24,60 грн/долар до кінця жовтня. Зокрема, до кінця місяця очікується ще два аукціони ОВДП, які можуть поповнити ринок доларовою ліквідністю.

"Особливу увагу варто приділити 29 жовтня, якщо Мінфін проведе емісію 5-річних паперів, попит на які найбільший. В цьому випадку ми отримаємо укріплення гривні до 24. У разі відсутності такої пропозиції долар після аукціону почне відновлюватися, і це і буде відправною точкою зниження до нового року", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, курс долара на міжбанку 15 жовтня 2019 року зріс у продажі на 12 копійок до 24,80 гривень за долар.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 7-11 жовтня купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 134,50 млн доларів. При цьому минулий тиждень нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 1413,18 млн грн до 98423,01 млн грн.