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Зеленський вніс зміни до складу РНБО

Новини » Політика    15.10.2019 - 15:05
Зеленський вніс зміни до складу РНБО
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

До складу РНБО ввели Данілова, Євдокимова і Бухарева

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ опублікований на сайті президента.

Зокрема, до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України ввели нового секретаря РНБО Олексія Данілова, голову Служби зовнішньої розвідки Валерія Євдокимова, заступник голови СБУ - начальника управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Владислава Бухарева.

Крім того, зі складу РНБО виведено колишнього секретаря Олександра Данилюка.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична може бути призначена на посаду в РНБО. Зазначимо, Олексія Данілова призначили секретарем РНБО на початку жовтня після того, як цю посаду зі скандалом покинув Олександр Данилюк. За його словами, він написав заяву про звільнення через розбіжності з командою президента.

Минулого тижня РНБО провів нараду з інформаційної протидії агресії проти України.

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Новини України Володимир ЗеленськийРНБО
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