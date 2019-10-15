Ryanair запускає ще понад 40 маршрутів з України

Фото: Девід О'Брайан (РБК-Україна)

Нові маршрути запустять влітку 2020 року

Найбільший європейський лоукостер Ryanair улітку 2020 року запустить ще 42 нових маршрути з України. Про це на прес-конференції заявив комерційний директор Ryanair Девід О'Брайан, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, спочатку Ryanair планував запустити всього 42 маршрути з України, але на сьогодні лоукостер здійснює польоти по 43 напрямках, включаючи перший прямий рейс з Херсона до Європи, який запустять взимку.

"Моя мета була оголосити про запуск 42 нових маршрутів з України Ryanair влітку наступного року, а також повідомити міністру (інфраструктури, - ред.) про ці нові маршрути", - додав О'Брайан.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що в Україні можуть скасувати ПДВ на внутрішні авіаперевезення. Крім того, він заявив про плани в три рази підвищити авіамобільність українців.

Крім того, раніше стало відомо, що з України відкриють новий лоукост-напрям у Польщі. Зокрема, мова йде про новий маршрут Херсон - Краків, який запрацює з 21 грудня. Рейс буде здійснюватися два рази на тиждень.