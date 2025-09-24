"Посмотрим, есть ли у тебя яйца": Усик ответил Джейку Полу на вызов в ММА

Усик ответил Полу

В соцсети X Джейк Пол поделился списком целей на ближайшие 5 лет, где среди пунктов было и "победить Усика". Чемпион ответил резко и уверенно.

"Отличный план, Джейк, но я не буду на пятом месте, только на первом. Я скоро закрою свой раздел в боксе и после этого буду ждать тебя в клетке. Посмотрим, есть ли у тебя яйца или это просто хайп", - написал Усик.

Бой Усика с Полом в ММА становится реальной интригой

19 июля на стадионе "Уэмбли" Усик одержал победу нокаутом над британцем Даниэлем Дюбуа в пятом раунде.

После боя на ринг поднялся Джейк Пол, который бросил вызов украинцу, предложив провести бой по правилам ММА.

Между спортсменами уже состоялась дуэль взглядов на ринге, а видео этой встречи быстро разлетелось по соцсетям.