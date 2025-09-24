"Побачимо, чи є в тебе яйця": Усик відповів Джейку Полу на виклик у ММА

Український абсолютний чемпіон світу у хевівейті Олександр Усик відповів на виклик американського блогера та бійця Джейка Пола.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт блогера у соцмережі X (Twitter).
У соцмережі X Джейк Пол поділився списком цілей на найближчі 5 років, де серед пунктів було і "перемогти Усика". Чемпіон відповів різко та впевнено.
"Чудовий план, Джейку, але я не буду на п’ятому місці, лише на першому. Я скоро закрию свій розділ у боксі і після цього буду чекати на тебе у клітці. Побачимо, чи є в тебе яйця чи це просто хайп", - написав Усик.
19 липня на стадіоні "Вемблі" Усик здобув перемогу нокаутом над британцем Даніелем Дюбуа у п’ятому раунді.
Після бою на ринг піднявся Джейк Пол, який кинув виклик українцю, запропонувавши провести бій за правилами ММА.
Між спортсменами вже відбулася дуель поглядів на ринзі, а відео цієї зустрічі швидко розлетілося соцмережами.
Поєдинок Усика та Пола у ММА ще не підтверджено офіційно, проте інтерес до можливої зустрічі між зіркою боксу та шоуменом-бійцем вже великий і може стати сенсаційною подією у світі бойових видів спорту.
Раніше ми розповіли, як Олександр Усик оцінив бій Кроуфорд – Альварес.
Також читайте, як Сергій Богачук вдруге програв Брендону Адамсу.
Крім того, український боксер Тарас Шелестюк оголосив про дату наступного бою.